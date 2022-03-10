陽性男子光顧藍店拍照上網 網罪科拘捕控「播毒」

另兩人被捕涉煽惑 准保釋

網罪科科技罪案組警司譚威信表示，上月有人於網上社交平台煽惑他人炸毁社區檢測中心及攻擊工作人員、鼓吹確診市民四處播毒等。探員前日分別於觀塘、黃大仙及元朗拘捕3名男子。其中一名27歲男子曾於社交平台提倡炸毁社區檢測中心以及攻擊工作人員，涉嫌煽惑他人導致相當可能會危害生命或財產的爆炸、煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害及煽惑他人縱火。

另一名21歲非華裔男子被指於社交平台上，鼓吹新冠病毒陽性市民外出「播毒」，涉嫌違犯「煽惑他人違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）第32條」，即「使他人蒙受感染的危險」。兩人已獲准保釋候查，須於3月中旬報到。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

一名28歲男子涉於上月快速測試確診新型冠狀病毒後，光顧3間網評為「藍店」的食肆，上載用膳照片至社交平台，並在獲悉核酸檢測呈陽性後，光顧黃大仙的一間「元氣壽司」。男子被控一項使其他人蒙受感染的危險罪，昨日於九龍城裁判法院首次提堂。案件押後至4月20日再訊，待警方進一步調查被告手機及索取法律意見。被告申請保釋遭拒，他保留8天保釋覆核權利，將於3月17日到庭覆核保釋申請。

涉明知染疫身處公眾地方

被告無律師 申保釋被拒

被告林顯揚報稱影印機技術員，他沒有律師代表，自行申請保釋遭拒。他被控違反香港法例第599A章預防及控制疾病規例第32（1）（a）及32（3）條，控罪書指稱他於今年2月28日在黃大仙荷里活廣場內的「元氣壽司」，自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，即2019冠狀病毒，藉身處任何街道、公眾地方而使其他人蒙受感染的危險。

【案件編號：KCCC 628/22】

（新冠疫情）