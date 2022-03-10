消委會收48快測包投訴 斥有商家趁火打劫

認可名單搜尋器的數據，由5份官方名單整合而成，包括2份本港列表、國家藥品監督管理局名單、美國食品及藥物管理局（FDA）名單及歐盟通用名單。

推搜尋器查快測包認可名單

市民只要輸入關鍵字，例如製造商或產品名稱，便可得知產品是否已獲上述機構認可。消委會表示，即使未能理解相關細節，但「上榜」的產品，必定是經當局審視，甚至有獨立機構測試。部分快測包列出靈敏度和特異度。靈敏度是指從染疫者驗出陽性結果的能力，特異度則是指從非染疫者驗出陰性結果的能力。

世衛建議快速測試包靈敏度最少為80%，特異度則最少有97%。黃鳳嫺提醒，有產品列出獨立機構測試結果，包括產品對不同Ct值的靈敏度，供用家比較不同地區的臨牀表現，部分產品以不同名稱在港銷售，因而未出現在海外監管機構名單上。

消委會自1月14日至本月8日接獲48宗有關快測包的投訴，產品價格由18元至120元不等，當中37宗涉網購，11宗涉零售店；投訴性質包括19宗延誤送貨、13宗與貨品質素相關，並有2宗懷疑假貨。其中6宗已解決，主要關於商戶延遲退款時間，其餘個案仍在跟進。

有人6500元購80包

5月到期 投訴使用期太短

其中一宗投訴，有市民上月用222元訂購4盒共8套快測包，網店聲稱產品通過歐盟（CE）認證，但投訴人未能在歐盟通用名單找到相關產品。消委會表示，製造商只需符合歐盟規定、由指定機構評估、遞交技術文件及簽署聲明書等條件，就能在產品印上CE標誌，但不代表產品已經由當局測試；歐盟去年已制定一份通用名單，讓成員國之間互相承認測試結果。如產品上CE標誌旁有一組4位數字，代表產品的設計及包裝，適合一般消費者使用。

另一宗投訴人上月在連鎖零售店網店訂購4盒快測包共80套，售價6500元，收貨後發現有效期為1年，但至今年5月4日到期，投訴人認為快測包不便宜，但使用期過短。另外，有投訴人購買產品後發現包裝並無生產日期，向零售店查詢後獲悉為上年1月生產，當時未出現變種病毒株Delta和Omicron，質疑檢測效用；消委會稱，衛生署已就政府採購快測包初步評估，確認對Omicron有效，相關評估涵蓋出現Omicron前產品。

暫無監管 籲廠商提供數據

目前香港沒有特定法例規管快速測試包的製造和使用等方面。黃鳳嫺表示，本港沒有發牌或認可監管制度，而立法需時，她呼籲所有在港出售產品的廠商，如想提高消費者信心，應盡快提供相關資料予衛生署檢視，以納入醫療儀器列表。

消委會主席林定國警告，如商戶給予失實或誤導的產品資訊，或同樣涉嫌觸犯《商品說明條例》。

（新冠疫情）