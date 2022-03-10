私家診所兒童退燒止痛藥水瀕用罄 剩數日庫存未能補貨 醫生：或要藥丸磨粉混糖水暫代

林永和：幾乎全城醫生都要排隊

家庭醫生林永和指出，其診所部分藥物「用到乾晒」，其中兒童退燒及止痛藥水，包括布洛芬（Ibuprofen）及撲熱息痛藥水只剩數日庫存，藥廠暫時未能回覆何時補貨，「幾乎全城的醫生都要排隊」。他透露，以往有診所會領取近10加侖的藥水，料未來補貨時，每間診所或只能分1加侖，大概足夠供應予60名兒童。為確保更多病童能夠得到藥物，林永和稱，現主要向發燒或出現病徵的病童處方退燒止痛藥；另會減少「平安藥」的份量，若一家未有人染疫，即使有數名小孩亦只會派發一人份量的藥物。

兒科專科醫生趙長成則指出，其診所仍有小量兒童止痛藥，但藥廠未能提供到貨日期，估計藥物短缺與近日有過千名兒童發燒、家長因恐慌購買藥物有關。

有私家醫生稱，診所會購買歐化藥業、正美藥品及新科製藥生產的布洛芬及撲熱息痛藥水，3廠同為雅各臣科研製藥的附屬公司，集團回覆稱，退燒藥的需求因疫情激增，集團正動用一切資源確保相關藥品供應穩定。

衛署：如有需要考慮內地採購

衛生署表示，得悉個別品牌的藥物在香港因在短時間需求急增而出現短暫供應緊張，但整體供應仍保持穩定，署方已要求與政府有合約的供應商調撥貨源，及其他供應商和本地製藥業組織增加供應以滿足需求，如有需要，將考慮從內地採購有關藥物。

明報記者

（新冠疫情）