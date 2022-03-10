新田方艙醫院完工 設計同青衣無獨立廁所

夏寶龍晤政協：中央承擔方艙成本

在北京，港澳辦主任夏寶龍昨會見出席兩會的港區政協委員，據多名與會者透露，會上夏說中央抗疫上關愛和支持香港，例如成立「專班」，派人到香港支援，提及供港醫療物資有9億元，甚至承擔興建方艙醫院的成本。但發展局上月24日出稿，稱8個相關設施建築費由港方支付，本報昨向發展局查詢是否改由中央支付，對方稱無新回覆。

政務司長李家超、保安局長鄧炳強等昨到場視察。李家超表示，新田「方艙醫院」施工過程要克服不少困難，包括重新平整土地，水電及污水接駁要重新再做，整項工程只用了兩星期完成，代表了專業、全力以赴，亦代表了民族感情。

李家超稱，自3月1日青衣方艙醫院運作以來，保安局抗疫特遣隊已採取多項措施提升服務，包括消防處推出服務專線，加快入住流程，反應良好，至昨青衣設施約1000個房間已入住，保安局正不斷優化工作流程，以更好照顧入住隔離者需要，包括提供食物選擇、報紙、小童玩具等，並以小區管理，增加與入住者聯絡。

消防處助理處長黃鎮業在商台《在晴朗的一天出發》表示，該處現時約有60人專責處理有關求助個案，至昨晨8時已收到約1.4萬宗個案，其中8000多宗未能提供檢測陽性時間、個人資料等，未能盡快跟進。

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