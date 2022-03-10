倘醫護院舍拒替長者打針 何栢良倡刑事追究

稱科學上首選接種復必泰

何栢良昨在商台《在晴朗的一天》指出，本港70歲以上人口中，約50萬人未完成接種兩劑疫苗，冀政府為長者疫苗接種工作提供確實時間表。他說，曾見院友等候3個月仍未獲安排接種復必泰，建議若醫護或院舍負責人基於錯誤理解，拒絕或不為院友接種疫苗，應向其刑事追究，但重申院友及家屬應有選擇疫苗的權利。

縮打科興間距 抗體少一半

政府早前宣布，未來兩周會派外展隊到安老院為院友接種新冠疫苗，何栢良認為，殘疾院舍及兒童院舍或宿舍同屬高危地方，希望當局明確表明會否包括上述院舍。至於應接種哪種疫苗，何表示，根據英國及新加坡數據，接種復必泰有助減低感染Omicron後入住深切治療部的機率及死亡率；他另引述科興藥廠與復旦大學的數據稱，約40歲的中年人縮短3劑科興疫苗的接種間距後，體內的中和抗體水平將減少約一半。

何栢良亦建議私家醫院組織疫苗接種隊，為不同院舍人士接種疫苗；或為到私家醫院覆診而未打針的病人、住院而檢測陽性的患者接種疫苗。

被問及疫情是否見頂，何稱快速抗原測試數據仍未到位，需同時參考醫管局病人入院篩查陽性比率等信號，但暫時未見回落趨勢。至於前日與國家衛健委專家梁萬年會面，何說雙方對本港的抗疫意見一致，交流過程順利。

（新冠疫情）