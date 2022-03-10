抽查快測陽性呈報 虛報轉交警方

增58757宗 逾半快測呈報

昨日錄得的58,757宗個案當中，25,991宗為核酸檢測陽性個案，其餘為快速檢測陽性個案，其中9700宗為3月6日採樣個案。歐家榮解釋，平台3月7日下午6時開始啟用，估計部分在3月6日採樣的人未及在3月7日完成登記，故昨日數據把這批登記市民包含在內。

另外，他又稱，為掌握社區感染數字，亦盼在2月26日至3月5日期間快速檢測陽性的市民匯報個案到平台，由於相信這些個案已康復，故不會特別跟進。他拒絕在昨日公布這批市民的數量，認為個案「不斷收集中」，若現在公布或造成誤導，會待呈報期完結才一併公布，認為屆時將能看到2月尾真實疫情的走勢。

歐家榮續說，在每一日呈報快速檢測陽性的個案中，會抽部分人安排承辦商上門派發檢測包，讓這批市民自行在家採集鼻腔拭子樣本，20分鐘後取回樣本並送到衛生署化驗。假如出現核酸覆檢陰性個案會調查，除了解相關市民採樣方式、相關快測品牌之外，也會安排相關人士入住社區隔離中心。

第五波新冠疫情已累積超過50萬宗個案，歐家榮說不少個案病徵輕微甚至無病徵，相信部分受感染市民沒做測試。

研究稱一宗確診背後4宗隱形個案

另外歐又提到，有研究顯示每宗確診個案背後都可能有3至4宗沒有症狀的感染，故實際感染數字一定比衛生署掌握的數字多。

醫管局總行政經理何婉霞指出，目前中大醫院已接收8名確診新冠病人，介乎61至86歲，截至前日私家醫院共提供263張病牀，並已轉介94名病人到私家醫院治療。

（新冠疫情）