住酒店未提需否全院參與 料不足20間可行 無疫院舍推自願閉環 業界質疑成效

明報記者

根據衛生防護中心，新增27間院舍出現疫情，涉370宗個案，第五波累計波及710間安老院和237間殘疾院舍，推算感染率分別為89.5%及70.7%；並有1408名院友死亡，18%安老院職員和約20%殘疾院舍職員染疫。

林鄭：爭取兩周內所有院友打首針

面對嚴重的院舍疫情，林鄭月娥昨公布，將為部分院舍提供專用酒店和專車，讓正照顧長者的工作人員在「閉環管理」下上班，避免回家或在社區被感染後把病毒帶回老人院，而現時仍沒感染的院舍優先「閉環管理」。她提到，會為院舍提供足夠個人防護物資和口罩，並爭取兩周內，即3月18日前完成全港1000多間院舍內院友接種第一劑新冠疫苗，另有7個室內體育館可改裝成長者隔離及暫託中心，但需有一定醫護及照顧員，已要求私家醫院協助。

院舍業界對「閉環」效果抱懷疑。香港安老服務協會主席陳志育稱，社署昨已向院舍查詢願參與「閉環管理」的員工人數、名單、最快開始日期，並提及可安排參與員工入住九龍窩打老道一間酒店，但無提及需否全院職員一同參與。

最少一個月 擅離一晚罰1600

陳認為，按常理需全院參加，否則不算「閉環」，又估計僅不足20間小型安老院舍可全體員工參與。陳認為，即使「閉環」可防員工將病毒帶入院舍，但醫院仍會將新冠輕症院友送返院舍，或有院舍在醫院染疫後回來播毒。

院舍：多員工要照顧家庭 未必願

本身是院舍負責人的安老事務委員會委員李輝則引述社署稱，參與員工「閉環」最少一個月，包一日三餐，放假亦不可離開酒店，若違規會被罰款每晚酒店費1600元，第二輪將開放讓染疫院友人數不足兩成的院舍參加。李輝稱很多員工要照顧家庭，未必想參與，若僅部分員工參加，會淪為「半閉環」，其防疫效果成疑。

安老事務委員會主席林正財稱，「閉環管理」屬自願參加，估計現不足一成安老院無感染，涉不足2000名員工。港大內科學系臨牀教授兼傳染病科主任孔繁毅認為，逆向隔離當然最理想，但相信政府考慮地方及運輸等之下退而求其次，做法未嘗不可，目前最重要是為未感染長者每日快速測試及打針。

梁栢賢倡閉環每日一檢 陽性即服藥

醫管局前行政總裁梁栢賢昨於facebook表示，有研究顯示在染病初期用口服抗病毒藥Molnupiravir、Paxlovid，可減入院率和死亡率三成至八成以上，希望醫管局廣泛採用，建議安老院閉環管理下，長者每日一檢，長者呈陽性即用口服藥。

社署昨回覆，全港約3.8萬名安老及殘疾院舍院友已打首針；以約全港7.68萬名院友計算，接種率約五成。李輝提到，特首稱兩周內為「所有院友」打針，僅指其家人不反對打針的院友，她相信即使他們全數打針，院舍接種率亦不足八成。

（新冠疫情）