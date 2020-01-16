連續兩日增291死 公院195宗單日新高

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，第五波疫情共2656人離世，死亡率0.46%。新增死亡個案中，包括衛生署法醫殮房呈報的76歲長期病女子，她3月7日被發現死亡。新增公院死亡中，98人為院舍院友，178人65歲以上，當中145人無打針，30人已打一針，19人已打兩針，1人已打三針。

曾陽轉陰 34歲甲狀腺患者死後呈陽

昨日新增的死亡個案中，8人介乎50至56歲，均為院舍院友、患癌、患腦癇症或需長期照顧。另外，一名41歲女傭被僱主發現在家中廚房暈倒，入院後發現腦出血。醫管局總行政經理何婉霞說，女傭入院時情况已很差，雖檢測陽性，但未必死於新冠病毒，或死於其他疾病。

據了解，前日凌晨一名患甲狀腺病的34歲男子頸痛，父母發現他不適及嘔吐，幾乎無法呼吸，於是報警，送院不治。調查顯示他於3月2日快速檢測陽性，3月7日驗出陰性。他不治後，醫院為他做快速檢測驗出陽性，死因有待驗屍確定。何婉霞稱，由於其病情「來得很急」，個案已轉交死因裁判官調查。

警方昨早9時許接報一名91歲李姓老婦倒斃於油麻地偉晴街11號利成大廈一單位，據悉她曾驗出新冠病毒，本身有疾病紀錄。此外，警方昨午12時許接報一名98歲老婦在青衣長亨邨亨緻樓一單位昏迷，到場救護員證實她已經死亡，據悉她早前感染新冠病毒。二人死因均待驗屍確定。

（新冠疫情）