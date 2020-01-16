月內2656死後 林鄭出策減死亡重症 公院一半病牀撥抗疫 律敦治靈實馮堯敬將專治新冠

本地專家上月初倡訂新策略

林鄭昨稱吸納內地專家意見

第五波死亡人數不斷急升，上月底破500時，港府官員仍說「早發現、早隔離、早治療」，至昨取態改變。林鄭月娥昨稱，吸納內地專家意見、特別是國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年的意見後，認為現階段工作重點應為「減少死亡、減少重症、減少感染」，快速擴大醫院治療能力，集中資源救治病人，避免他們惡化至重症、危殆甚至死亡。她宣布4項新措施，包括將伊院轉為新冠病人定點醫院；盡快將公院一半病牀改為接收新冠病人，涉9000張；並已請求中央派內地醫護支援，提升臨時醫院及亞博救治重症病人能力；爭取落馬洲河套區應急醫院下月分階段服務，由內地團隊支援。

河套應急醫院爭取下月開 內地團隊支援

政府昨沒交代在原有3600張隔離病牀以外所增加的病牀數字，林鄭月娥只稱上述措施或涉及逾1.6萬張病牀。據港大醫學院前日公布的推算，第五波至5月1日會有5008人死亡，公院要在本月14日加牀至2.5萬張，才有望將死亡人數減約四分之一。

醫管局行政總裁高拔陞表示，伊院昨起不收非新冠者，除生命危險者，救護車會送其他病人到其他急症室；250名病人陸續轉院，130人陸續出院，料需3至4日，周日（13日）早上大致完成。醫管局總行政經理何婉霞稱，逸東酒店會供伊院醫護入住；律敦治、靈實及東華三院馮堯敬醫院亦將轉為新冠病人定點醫院。

醫院消息稱，伊院平日加牀可放1800張牀，另有逾百張日間病牀，但疫下為病房加防感染措施，料住院病牀開盡只有1700張，當中約100至200張屬血科、產科、腫瘤科、深切治療部等，仍要留病牀給部分無法轉走的病人，或有緊急送來的病人。醫管局稱伊院個別大樓及部門會維持服務，包括賽馬會放射治療及腫瘤學大樓和日間醫療中心內的專科門診。

伊院急症續收中風心臟病發病人

據悉，伊院昨舉行員工座談會，會上指昨晨起該院將急症室患者分流，新冠陽性及病情不穩者會收入院；陰性或不確定者會在指定區域快速測試，陽性而不穩定便收入院；陽性而穩定者會按情况建議回家或轉送臨時醫院或亞博，陰性者轉送其他醫院；急症室仍會接收中風或急性心肌梗塞病人，陽性者會入院，陰性則待病情穩定再轉送廣華醫院，伊院會留各一間男女病房收非染疫者。醫管局稱，伊院及廣華醫院急症室即日起至周六只收有性命危險及孕婦救護車個案，周日起救護車會將其餘病人送廣華急症室。

另有消息稱，消防處周二發出處長命令，要求所有救護員本周加班一日，務求5天內將廣華醫院染疫者轉至伊院，各人將獲加班津貼。有救護員稱約500名同事確診，約400名列為密切接觸者，少了三分之一人手，人手緊絀下只能配合要求。

明報記者

（新冠疫情）