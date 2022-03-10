梁萬年：需盡快建立分流救治系統

促港府訂立路線圖

免空有理念落實慢

梁萬年認為，目前香港抗疫工作要改善的環節，在於達成減少死亡、重症和感染的「三減」階段性目標上，要「更快、更精準、突出重點、集中優勢兵力」。他談及善用快速檢測後，強調特別關注速度，就此與港府有共識，惟指出要訂立明確時間表、路線圖和責任人以推進政策，否則空有很好的理念和計劃，若落實速度慢，效果會大打折扣，「快一小時、快一分鐘，我們就可以避免若干的被感染、重症和死亡」。

梁指出，本港要提升病人分流的質量，盡快建立一套救治系統，為重症病人分配牀位、醫護人員和醫療設備；要按安老院確診者的身體情况分流到相應醫療設施，如醫院或社區隔離設施。政府已承認快速測試陽性結果，梁萬年說要善用快速測試，讓市民願意做測試並即時報告，當局應就個案作專門評估，迅速決定將確診者送到哪類治療或隔離設施，防止他們病情惡化，減少在家庭和社區傳播。

就「三減」策略，梁稱三方面同樣重要，但認為最優先是減少死亡，形容「生命大於天」。他稱每個患者情况不同，應集中新冠患者於「定點醫院」，並由具相關經驗的醫生組成團隊，一起協同醫治病人。

梁萬年接受港台訪問時說，現時本港每日確診、死亡數目，以及社區污水陽性數據亦相對穩定，加上港大的感染水平研究和每日核酸檢測數據，初步判斷疫情正進入或逼近「高峰平台期」，若防控措施更快到位，疫情有望很快掉頭向下。他又估計現時本港約有100萬人已受感染。

（新冠疫情）