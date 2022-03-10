公院爆煲一個月 伊院醫生何曉輝感觸落淚

何曉輝本來準備說明轉為指定「定點醫院」的行動細節，「根據消防處畀我哋嘅數字，有80%救護車都係車COVID related（新冠相關）病人，而呢啲病人有65%要入院。咁佢哋……入唔到院……（開始嗚咽）就留咗喺我哋急症室，由我哋啲同事，呢個月，捱得好辛苦……」。昨參與網上員工大會的伊院急症室醫護透露，當時何泣不成聲，他自己見狀也忍不住流淚。

何稱同事「捱得好辛苦」

醫護：他天天與同事齊上齊落

1996年嘉利大廈大火時向傳媒交代急救情况的何曉輝，曾任急症室部門主管，在疫情下一直走在最前線，醫護指他天天與年輕同事「齊上齊落」，前年年初起「親自入去dirty zone（污染區）睇晒所有懷疑病人」，近期朝朝7時上班，密密診治無法入院的染疫者，「何醫生都好辛苦，佢60歲㗎喇，應該退休㗎喇」。他又稱，過去伊院針對急症室的額外支援有限，現在變成「定點醫院」後，反而「唔使單打獨鬥，唔使只得急症室喺度打」。

變定點醫院「有一點曙光」

有伊院資深醫生稱，無論部門主管還是病房經理，個個都是早上6、7時返工，半夜收工，「管理層都落手落腳做，至捱到今時今日」。他指病人也捱苦，「佢哋都幾乎瞓喺地」，醫護都看不到出路，現伊院轉為「定點醫院」，總算有一點曙光，但「一間醫院唔會解決到全港嘅問題」。

（新冠疫情）