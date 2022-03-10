特首：現爭拗「共存」「清零」已無意義

林太並確認，除了周二行會外，她將每日主持早上11時記者會，與相關局長交代工作進展及澄清謠言，直至「打贏抗疫戰」。她自比抗疫主帥，相信市民希望知道「戰情」，並會不斷改善自己的解說能力；又稱希望不需主持記者會太久，「我相信大家唔想成日見到我喇，早啲見唔到我呢，即係話香港已經回復番正常嘅生活」。林太今日將與發展局長黃偉綸及保安局長鄧炳強見記者，交代社區隔離設施進展。

港府在抗疫決策中備受質疑，被問及中央是否對港府抗疫工作有不滿，林太未有正面回應，只說中央一直全力支持特區政府抗疫。

每日主持疫情記者會

「相信大家唔想成日見到我」

實政圓桌立法會議員田北辰說，林太不服輸的性格導致她有問必答，造成無一兌現、樣樣轉軚的觀感，對她很不利。行政會議成員葉劉淑儀相信，林太親自上陣解釋是因為難以找到既熟悉政府運作、有口才又有政治觸覺的人，也沒有資源如某些政府般，外交部有一隊人支援一個發言人。

（新冠疫情）