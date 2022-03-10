特首：現爭拗「共存」「清零」已無意義

【明報專訊】第五波新冠疫情致大批市民感染，內地專家梁萬年昨引述本港研究稱可能達100萬人感染。多次爭取「動態清零」以求與內地通關、奉行社交距離措施的特首林鄭月娥，昨被問到港府策略現時實際上是否「先共存、再清零」時說，「現階段爭拗『共存』或是『清零』已沒有意義」，但強調香港作為中國一部分，港府一定遵從國家控制疫情的高標準，百分百不會「躺平」。她昨在記招上沒再提及「動態清零」字眼。
林太並確認，除了周二行會外，她將每日主持早上11時記者會，與相關局長交代工作進展及澄清謠言，直至「打贏抗疫戰」。她自比抗疫主帥，相信市民希望知道「戰情」，並會不斷改善自己的解說能力；又稱希望不需主持記者會太久，「我相信大家唔想成日見到我喇，早啲見唔到我呢，即係話香港已經回復番正常嘅生活」。林太今日將與發展局長黃偉綸及保安局長鄧炳強見記者，交代社區隔離設施進展。
港府在抗疫決策中備受質疑，被問及中央是否對港府抗疫工作有不滿，林太未有正面回應，只說中央一直全力支持特區政府抗疫。
每日主持疫情記者會
「相信大家唔想成日見到我」
實政圓桌立法會議員田北辰說，林太不服輸的性格導致她有問必答，造成無一兌現、樣樣轉軚的觀感，對她很不利。行政會議成員葉劉淑儀相信，林太親自上陣解釋是因為難以找到既熟悉政府運作、有口才又有政治觸覺的人，也沒有資源如某些政府般，外交部有一隊人支援一個發言人。