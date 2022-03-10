調整立場 稱吸納內地專家建議 未有時間表 林鄭：強檢非優先

國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年昨接受傳媒訪問時說，初步判斷本港疫情似乎正在「高峰平台期」，不排除疫情波動震盪，但「相信快速上升勢頭得到明顯的遏制」。他重申，檢測對控制疫情不用懷疑，但引述內地做全民檢測的時機，「要麼是非常早」、「要麼在後期」，例如武漢基本控制疫情後全民檢測，至於執行及時機，相信港府有智慧和能力做好相關工作。

政府在全民檢測上至少第三次修正立場，多名支持全民檢測的立法會議員形容信息混亂。港大公共衛生學院教授高本恩則向本報表示，從公共衛生角度而言，疫情始終會自然完結，無實際需要在疫情尾聲清除所有確診個案，而重複大規模檢測也非常昂貴及影響生活。

推多項措施 涉1.6萬牀位

港府在梁萬年來港後，曾說現時並非全民檢測時機，認為應集中精力及資源減少重症及死亡，政府及醫管局其後調整措施。林太昨在記者會宣布，在未爆發疫情的安老及殘疾院舍引入「閉環管理」，及將公立醫院牀位一半調配給新冠確診病人，連同內地醫療團隊進駐的臨時醫院等，預計共涉1.6萬張牀位。

稱3月檢測「不能說一定不會」

她在記者會開場發言隻字不提全民檢測，台下記者發問時，她回應說全民檢測仍在規劃中，何時啟動需綜合考慮，及需要籌備大量人力及地方，例如涉及數百個採樣站，「沒有一段長時間規劃是做不到」。不過，她亦稱強檢工作不會停下來，只是目前未可以說疫情已過高峰，相信仍有變數。

在評論政府總體策略時，林太形容「出面有人話一調校就是朝令夕改，這個是見仁見智」。至於推強檢會否「禁足」，她說必須某程度壓縮人流，但重申強檢時會確保市民可買到生活必需品，金融、電力、公共交通、抗疫人員等亦不可能禁足。

雖然林太說強檢非優先工作，政府及有非政府機構已陸續為強檢籌備。市建局昨發內部通告準備協助強制檢測。司法機構昨回覆查詢時亦說，在維持必要法庭服務前提下，「會適度作出支援 ，為有關的抗疫工作出一分力」。

港大內科學系臨牀教授兼傳染病科主任孔繁毅認為，港大推算疫情已見頂下，相信4月初或中旬個案真正回落至每日數千或數百，屆時推行全民檢測較合理。他又相信港府的病牀估算是合理及足夠處理即時確診的重症，由於不少長者已感染，相信在約一個月後，其他病房或非急症手術情况可恢復本來服務。

議員稱林鄭「樣樣講完都轉軚」

多名贊成盡早強檢的議員質疑政府策略改變。選委會界別立法會議員陳凱欣表示，聽到林太口風有明顯變化，將全民檢測降到很低的位置，估計是與梁萬年等專家商討後的結果。她認為本港近期死亡率高、廣泛地區有感染，已錯失做全民檢測時機；認為昨日記者會反映政府仍無全盤計劃，口風不同，無可避免予人感覺朝令夕改。

行政會議成員、新民黨葉劉淑儀說政府已一改再改，不願再評論。民建聯葛珮帆認為政府現時應為全民檢測做準備，否則又錯失時機，又認為強檢不代表會阻礙救長者。實政圓桌田北辰形容，林太「樣樣講完都轉軚」，市民或已聽到麻木。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676