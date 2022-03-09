醫局購1500抽氣扇 近半病房改裝隔離設施

無過濾裝置 醫管局：醫院多關窗不怕播毒

醫管局高級行政經理（工程）源柏樑昨表示，加裝抽氣扇後可提升病房換氣量達每小時6至12次，加強稀釋空氣。他說，改裝屬臨時措施，因抽氣扇有可能抽走冷氣，將來或會拆除，惟不排除會因應疫情加購。抽氣扇無過濾裝置，意味帶病毒的空氣會直接抽到室外，病房與鄰近建築通風入口及窗戶因此最少要相距25英尺。

被問會否擔心傳播風險，源柏樑說醫院一般關窗，鮮風入口不在窗戶附近，問題不大。個別位置如有需要，感染控制組會在病房加裝空氣清新機，初步計劃購入400多部大型空氣清新機。他說接近民居的醫院已改為二線病房，安裝空氣淨化機才排出空氣。二線病房需較長時間改裝，及要訂購更多大型空氣清新機，形容「遠水不能救近火」。

源柏樑表示，一間病房有6至7個病格，每病格需兩部抽氣扇，即每間病房可安裝約12至14部。他說，一部抽氣扇約需1000至2000元，計算拖電、拆窗等工程，改裝一間病房的成本約需20萬至30萬元。

同款抽氣扇網售184元

源柏樑：包含物流及其他費用

記者在網上翻查同款抽氣扇的售價，內地網站只售人民幣149元（約184港元）。源柏樑解釋，醫管局透過承辦商購入抽氣扇，支付價錢連物流及其他費用，包括工程以外的所有成本。

（新冠疫情）