活豬復售一斤貴20元 商會：沒坐地起價

荃灣肉檔一間舖兩條龍

記者昨早到荃灣禾笛街一帶豬肉檔觀察，最少兩間新鮮肉檔均有市民排隊，一間肉檔兩側均有人排長龍，每側約有10人排隊。正在排隊的蔡女士年逾六旬，打算買半肥瘦豬肉，稱上月仍是28元一斤，但昨日標價48元一斤，「貴就少吃一點，平就多吃一點，否則（財政上）頂不順」。

李小姐育有兩兒，小孩喜歡吃紅燒肉，因此常買五花腩。她說最近豬肉供應緊張，疫情嚴重，近日都沒有外出買餸，但見昨恢復活豬供應，便特地外出，惜豬肉價錢未見回落，她上月買一斤五花腩38元，但昨售58元。

商會：價格與疫前相若

過往疑有肉檔混冰鮮肉出售

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，昨有約3000隻活豬供應，由於首日復市，認為市民對新鮮豬肉需求增加，但相信供應可滿足市民需求，預計未來數日可保持每日約3000隻活豬供應。他說昨日新鮮豬肉零售價與疫情前接近，若供應正常，價格波動不會太大。

被問到為何有市民買豬肉發現價格波動，許認為有部分肉檔先前以大量冰鮮豬肉混新鮮豬肉售賣，認為現時40多元一斤豬肉價格合理，強調整體新鮮豬肉沒有起價。

特區政府表示，上水屠房前日起已恢復服務，荃灣屠房亦繼續因應運作情况提供屠宰服務，活豬供應昨可回復正常水平。

（新冠疫情）