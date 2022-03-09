東區醫院調亂遺體運殮房 疑核對資料出錯

同性別英文名相近 數日後始揭出錯

東區醫院昨日發稿稱，一名病人於2月28日由救護車送到該院急症室，病人情况危殆，同日離世。東區醫院3月3日擬安排運送病人遺體到公眾殮房時發現，遺體早前已被運送到域多利亞公眾殮房。

院方稱，警方人員曾於2月28日到該院急症室處理轉移數具遺體至域多利亞公眾殮房一事，移送前由警方人員及醫院職員核對名單上的遺體資料。經院方初步調查，發現當中有兩名病人性別相同，英文名字串法亦非常相近，故懷疑醫院職員與警方人員在核對過程中出現混亂，導致其中一具遺體被錯誤運往公眾殮房。醫院已經與相關部門溝通以跟進事件。

院方稱十分關注事件，已聯絡涉事家屬致歉和解釋，並在前日安排家屬確認遺體身分。院方已透過早期事故通報系統向醫管局通報事件，並已提醒職員需謹慎核對病人資料，亦會詳細調查事件經過及提出改善建議。警方回覆本報查詢指，東區尤德夫人那打素醫院已就事件作出回應，警方亦已聯絡醫院以了解及跟進事件。

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