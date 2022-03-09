政府悉市民「實際需要」 髮型屋明重開 剪髮須打一針掃安心 業界：兩成員工已辭職

政府昨午宣布，考慮到市民的實際需要，加上「疫苗通行證」實施後運作暢順，故准許髮型屋、理髮店明日重開，並須全面實施疫苗通行證，進入場所者須至少接種一劑新冠疫苗，以及使用安心出行，工作人員及顧客須全程佩戴口罩。

關門28天 業界促交代科學根據

從上月10日至本月9日，髮型屋、理髮店共關門28日。許迪生形容「好消息來得有些突然」，業界原以為復業無期，近一至兩成員工已辭職轉行或從事兼職維生，故部分髮型屋或需時重新聘請員工。雖然能夠提早重開，但髮型屋及理髮店仍在表列處所，許迪生稱，業界盼政府能夠早日解釋背後的科學根據，亦擔憂會再次「被關門」。

髮型屋和理髮店可申請第六輪防疫抗疫基金，本身是髮型屋老闆的許迪生表示，資助金額「連租都唔夠交」，他昨日已收到逾30個熟客查詢，希望能夠盡快理髮。

至於其餘社交距離措施需維持至4月20日。受疫情影響，近日大量食肆宣布調整營業時間，繼麥當勞、大快活等，譚仔雲南米線昨午在facebook公布，因疫情反覆，部分分店調整營業時間，呼籲市民訂購外賣。47間分店只提供外賣自取，另4間暫停營業，分別是油麻地九龍站、土瓜灣北帝街、大圍美林及筲箕灣愛東分店。

逾3000食肆停業 餐飲業：開門做生意更蝕

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，食肆在疫情下「打開門做生意比關門更蝕」，現時已有逾3000間食肆停業，近400間食肆結業；仍未停業食肆中絕大部分生意額只剩正常一成，難以維持電費等開支，預計至4月底將有近7000間食肆停業及2500間結業。

明報記者

（新冠疫情）