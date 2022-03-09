死亡證遲發阻出殯 業界料月尾需爭火化期

據衛生署指引，遺體若於發現現場或於送抵急症室時死亡，而死亡原因不明或屬非自然個案，均會被移送至公眾殮房，再由裁判官簽發「批准屍體埋葬／火葬證明書」，才可辦理遺體殮葬。在醫院自然死亡的人則由醫管局發出死因醫學證明書。

裕祥殯儀負責人陳檵垣說，公眾殮房和醫院一般會在事主死亡後2至3日發出死亡證明文件，現時死亡人數大增，程序需4至5日，令出殯受阻；若家屬未為先人領死亡證明文件，不能預約火化及預訂殯儀館服務。他說，法醫人手難以應付大量遺體，驗屍時間大增令認屍程序延誤，指有新冠患者遺體存放冷凍櫃長達一個月，才讓家屬認領。

食環署3月2日宣布轄下火葬場延長服務時間至晚上，並增每日可供預訂的火化時段。陳檵垣稱，不少新冠死者未辦妥死亡證明文件，故現火化預約未滿，料火化需求在月尾達高峰，屆時要先到先得競爭火化期，有人或需延期出殯。

殮葬需求倍增 倡增人手處理文件

殯儀業商會理事長郭凱邦稱，疫情前每日自然死亡人數約100至130，第五波每日另增約130至160人死，殮葬需求倍增，但延發死亡證明阻延出殯，大量遺體滯留殮房冷凍櫃。他建議當局增調人手處理死亡文件以減法醫壓力，及在醫院殮房外建兩個臨時帳篷，同一時段可為兩具遺體進行小型追思及化妝。

歐家榮：新置28冷凍櫃 可放逾千遺體

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨稱，公眾殮房遺體數量大增，在公眾殮房處理死亡個案須向死因裁判官呈報，辨認遺體和解剖的時間或稍長。衛生署將調配人手加快處理，亦會與業界溝通了解如何加快程序，讓遺體不需儲存太久。他說過去數周急症室死亡人數大增，大圍富山殮房附近公眾停車場新置了28個臨時冷凍櫃，可儲存1100具遺體。

醫管局回應稱，除轉交死因裁判官跟進或遺體需作臨牀解剖的個案外，醫院一般會在病人離世後2至3個工作天，備妥包括「死因醫學證明書」及「醫學證明書（火葬）」讓死者親友領取。

（新冠疫情）