內河碼頭處理貨量增三成 料來港物資量將回落

屯門內河碼頭自上月22日至今，收集及分發逾千個供港貨櫃物資，共63次駁船班次，支援處理的物資涵蓋食物、生活必需品、醫療物資、快測包等。香港內河碼頭正與航運公司商討開闢每日航班，確保抗疫及日常物資有序抵港。

而碼頭過去兩周已處理從內地運抵的近2500套隔離治療設施預製組件，讓隔離治療設施工程盡快完成，預期3個月內共處理1萬套付運香港的相關組件。孫嘉寶說，兩周前收到船公司通知運載組件時，「船已在海上」，「致電給我說今晚有船埋，當時未有合約、沒有價錢，平時商務（生意）便不會接」，接了任務後問了對方索取組件照片，便馬上安排舶位和吊具，而碼頭人員經驗豐富，船埋岸後便可馬上工作，只需20分鐘。

兩地研設3陸路貨接駁場 閉環管理

港府和內地正考慮在屯門內河碼頭等3個地點設立陸路貨物接駁場，實行內地司機閉環管理運貨到港。孫嘉寶稱，預計接駁場只需約1萬至1.5萬平方呎地方，由內地司機運貨到來，再由本地司機運走，碼頭已準備就緒，正待政府通知。

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