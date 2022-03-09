青衣方艙房間入住率近八成 河套臨時跨境橋成型

政務司長上周四行使緊急法授權，豁免落馬洲河套區應急醫院工地範圍的人員和物資免受本港特區相關法律限制。政府於3月7日刊憲，警務處長蕭澤頤准許，讓參與興建落馬洲河套區社區隔離或治療設施工作、持有效工作證的人，由3月7日下午12時至6月6日下午12時，可進出落馬洲河套區相連的邊界巡邏通路。

河套區醫院何時完工 政府未覆

政府擬在落馬洲河套區邊境地區建設臨時橋樑，讓工程人員和物資點對點進出河套的圍隔工地和深圳邊境，該橋在工程完成後會拆卸。本報昨拍攝到有關臨時橋已成型，並向發展局查詢該橋完工日期、建造及拆卸該橋開支、落馬洲河套區應急醫院何時完工等，截稿前未回覆。

方艙970房間有人住

提供免費報紙小童玩具

至於青衣隔離設施，保安局發言人昨表示，自推出專線供確診者直接聯絡消防處安排入住社區隔離設施的新服務後，反應良好，收到眾多申請，至昨凌晨近970個房間已由隔離者入住，佔可用房間近八成，並陸續有患者入住。至於現有多少人入住、如何判斷優先讓哪些人入住、其他社區隔離設施現有多少人入住等，局方截稿前未有相關回覆。

保安局昨另提到，為讓隔離者能安心在陌生環境中隔離，會不斷優化服務，食物供應商每日提供4款含有蔬菜和肉的膳食，有清真及素食款式供選擇，並送上水果，及在洗手間添置消毒洗手液；另獲捐贈，可為入住者提供免費報紙、為小童提供玩具、免費瀏覽網上娛樂平台、透過電訊公司加設5G網路覆蓋。

有周日入住青衣方艙的市民表示，膳食味道一般，「經常食唔落，要食白飯」，又稱不懂使用該處熱水爐，連續兩天「冲凍水涼」。

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