廣州防疫物資生產商：援港較援助武漢難

「塞櫃」層層上報 政協助找「吉櫃」

邦士度眼鏡是國家工信部、外交部、廣東省、廣州市、花都區多級政府部門的應急物資保障單位，只要一紙調令，他們就要將產品發往指定地方。「現在全部產能都供應香港」，劉小姐說，該公司2月底發出首批29萬份眼鏡和面罩後，整個3月都要持續發貨。而今次「塞櫃」問題經層層上報後，驚動海關、邊檢、海事等多個部門，包括政協委員都出手靠人脈找「吉櫃」，「花都區所有政府官員都在為缺櫃作準備，目的就是能按照國家要求（出貨）」。

廣州花都海關為供港物資制定專項通關保障方案，24小時專人服務，而原計劃3月5日裝載「吉櫃」返回的船延遲到3月7日周一凌晨3時多到達廣州花都港，距離當天出貨「死線」只剩10多小時。花都港監管科科長許江凌晨3時加班為「吉櫃」辦理報關驗放手續，貨櫃在港口消毒後，清晨6時運往邦士度再次消毒後裝貨。

供港物資設專項 24小時專人服務

劉小姐說，作為防疫物資生產商，自身亦要做好防護，貨櫃每一輪消毒需時半小時，然後再原地靜置半小時，「消毒、裝貨的時候，廠區其他工人不得出現場，裝貨工人全身要穿防護服，裝完之後馬上去做核酸檢測」。 該批物資最終趕及3月7日下午發出，「希望這些中央和各地政府用心帶去的物資能真正幫助香港人，讓他們趕快擺脫疫情，」她最後說：「希望香港很快變好，變成以前那個讓人人羡慕的、繁榮的香港。」

（新冠疫情）