回應陽性不報法律責任 防護中心：當局鼓勵申報

不少申報者提出，即使申報已打兩針，系統仍要求隔離14日。歐家榮解釋，發隔離令時不知申報者第6、7日會否呈陰性，若已打兩針，第6、7日驗出陰性便可如常生活。

有市民用手機無法領取檢疫令

上月26日快速測試呈陽性的鄧先生稱，昨申報後約一小時收到短訊通知在網上領檢疫令，但用電話登入顯示「你的文件己（已）準備好」，但下方只見一片空白，下載後亦只有空白文件，鄧先生其後使用電腦登入終取得檢疫令，「收SMS無諗過要用電腦下載文件」。衛生署回覆稱，會了解和跟進，市民下載文件若有困難，可發電郵至admin_cdb@dh.gov.hk，並提供參考編號及具體詳情。

此外，有網民表示，申報後收到短訊稱「提交的資料未能透過此系統處理」，亦有市民質疑隔離令只有英文版。衛生署稱，稍後會有中文版；若市民收到短訊稱未能透過該系統處理，有可能是申報者已有核酸紀錄。

（新冠疫情）