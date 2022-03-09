院舍爆疫兩度被拒上門打針 盈健：現會配合指引

其後一周內院舍有3人染疫離世，包括未獲安排打針者。至上周五（4日），全院60多名院友有近50人染疫，盈健於本月4日再上門，但到場發現爆疫，沒打針便離開，約10名沒染疫、想打針的院友再期望落空，同日再多一名未及打針者離世。陳先生查詢盈健，獲悉按衛生署要求需待14日沒個案才可打針，即早前誤傳的指引。

院舍50人染疫 負責人促問責

院舍至昨已逾50人染疫，4人死亡，另3名沒染疫院友仍未打針。陳先生稱，現回想政府與醫療機構及院舍間「斷層」，信息錯亂業界無所適從，不少院舍長者或因而未能及時打針才染疫，「啲政策朝令夕改，政府好應該要問責」。

衛生署稱沒規定14天「清零」才可上門打針。陳先生稱，昨獲盈健通知，今日上門打針。

盈健回覆稱，按上月24日指引因院內有確診，院舍需先深層消毒及安排患者入院或隔離，故接種安排延至上周五（4日），但遺憾當時已有近半長者感染，院舍未能安排快速測試，在不了解情况下只能取消，現時會全方位配合部門指引，即使院舍有確診亦不會停止外展。陳先生回應稱，自院舍首宗確診每天全院快速檢測，上周五盈健上門後亦沒提出需檢視檢測結果便離開。

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