政府研NGO為社區長者上門打科興

本身為基督教靈實協會行政總裁的林正財稱，靈實會派有急救資格護士上門打針，家居照顧隊會陪同；沒醫護的機構可由其他醫療機構或志願醫生上門打針。

多15安老院8殘疾院舍爆疫

昨多15間安老院及8間殘疾院舍出現疫情，涉234名院友及44名員工。第五波累計涉690間安老院，佔全港安老院86.9%，涉1.62萬院友及4470名員工；230間殘院涉疫，佔全港殘院68.7%，涉4800名院友及1710名員工。69%安老院及66%殘院至少10宗個案；431間院舍1224人死，包括1222名安老院友。林正財稱有院舍正構思逆向隔離，將搬走無染疫院友，確診院友則留在院舍。林稱，院舍須有足夠人手分兩隊照顧院友，政府可助找場地供無染疫者，例如院舍附近體育館及學校。

有院舍研逆向隔離 遷健康長者

本報上周五向醫療機構查詢會否因院舍爆疫拒上門打針，劍橋聯合醫務中心營運總監黃卓健昨回覆，中心外展隊上月為新界東約80間安老院的4000多人打首針，未有拒絕到爆疫院舍。業界一度誤傳需14天沒個案才可上門，黃稱有聽過相關指引，惟認為應屬參考，執行或視乎個別機構。

黃說前日政府與業界開會，最新指示為醫療機構不可拒到有疫情院舍，院舍亦不可拒配合，只要院友打針當日沒病徵，持最近數天內快測陰性證明便可打針，染疫後康復院友驗出陰性後4周便可打針。政府發言人回覆，除原有5支專隊及逾150個到診註冊醫生，過去兩周新成立最少10隊專隊，包括衛生署及醫管局團隊，務求兩周內外展接種涵所有安老院。

政府目標外展隊兩周內涵所有院舍

另外，社署稱正安排內地臨時合約照顧員分批來港，每批約數十人，首兩批上周及前日抵港，會接受3日培訓，然後到暫託中心、社區隔離設施或檢疫中心。林正財估計啟德郵輪碼頭社區隔離設施兩周後可啟用，又指彩雲路體育館及石硤尾公園體育館暫託中心招聘本地人手有困難，內地照顧員亦會到上述場地。

（新冠疫情）