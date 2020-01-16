伊院最快本周轉型 專收染疫者 料吸納500等上房病人 日間醫療中心不受影響

伊利沙伯醫院屬急症全科醫院，有逾2000張病牀，共設3間專科診所及6間普通科門診診所，並設有日間中心，提供心胸外科及外科等服務。據了解，該院專收染疫者的安排不影響設於獨立建築物的日間醫療中心。天水圍醫院及北大嶼山醫院已先後改為全院接收染疫者，兩院病牀分別約有300張及160張。

伊院員工間昨傳出醫院轉為指定醫院的消息，據一封麻醉科及手術室部門的內部電郵，稱伊院最快本周內轉型，集中接收新冠病人，期望將現時於伊院及廣華醫院急症室延伸區域的新冠患者轉入病房，料涉及約500人。緊急患者轉送其他公院，穩定的新冠病人轉至其他醫院或中大醫院，除非緊急，否則只為新冠病人做手術。

醫生接通知取消所有排期手術

有伊院醫生表示，昨接通知取消所有排期手術，包括癌症手術，但有病人已排逾3個月，即使病人已準備入院也被安排離院，對此不滿。另有醫生稱，由於設心胸外科的醫院不多，預料住院患者要送至威爾斯親王醫院。

醫管局總行政經理何婉霞昨回應時稱，現抗疫重點是全力減死亡、重症及感染人數，未來會陸續將不同醫院設施改裝，甚至是全層或全院改裝，希望增加治療新冠病人的容量，惟仍要探討如何轉移病人及服務。她沒有具體交代一線、二線病牀及指定醫院等病牀數量，只稱整體已陸續增加百多張病牀。另外，醫管局累計有10400名員工確診，當中2394人已復工。

林鄭晤私院代表 促接收非新冠病人

另外，特首林鄭月娥傍晚與私家醫院聯會會面，聯會主席何兆煒稱，會上政府希望私院再「加大力度」接收非新冠病人，並安排門診醫生幫忙看輕症新冠病人，並盼醫院考慮聯同非政府機構營運新設的長者暫託中心，以及向隔離患者提供熱線，若有私院願改裝病房收染疫者，政府稱可提供支援。

港怡醫院表示，會為長者暫託中心提供醫療服務；另騰出50張牀接收公院轉介的非染疫病人，已有逾百人轉入。明德國際醫院稱，已由公院接收95個乳癌手術個案，近日與醫管局達協議提升兩成，一半內外科病牀將留給公院非染疫者，另門診支援新冠輕症者，若要染疫者住院則需藥物和裝備支持。

仁安醫院表示，上月起已為逾500名新冠患者看診，過去半年透過公私營協作已治理逾600宗骨科手術，已增50張牀接收公院非染疫者，現只有少數負壓房，將積極研究改建更多負壓房。

明報記者

（新冠疫情）