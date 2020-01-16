連滯後增291死 ICU八成滿1/3屬新冠重症

第五波累計2365死 95％滿60歲

沒打針打兩針死亡率差25倍

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，截至前日，第五波累計2365人死，介乎11個月至108歲，死亡率0.46%。死者中有5名兒童未滿10歲；2241人年滿60歲，佔94.8％；114人18至59歲，佔4.82%。當中4人無入院，介乎32至85歲，同有慢性疾病，分別於2月16日、3月1日及2日死亡。

90.5%死者沒完成接種疫苗，76%沒打針；沒打針及已打兩針死亡率分別1.52%及0.06%，兩者相差25倍。年滿80歲未打針者死亡率10.32%，較同年齡層已打兩針的2.12%高5倍。

公立醫院新增的160名死者介乎4至105歲，116人無打針，86人為院友，145人年滿65歲。較年輕死者包括無打針並患心漏和腎積水的20歲男子；25和36歲男院友有腦癇症，其中一人有唐氏綜合症。

另外，目前有74人危殆及105人嚴重，69人留醫深切治療部（ICU），ICU使用率約八成。一名少於3歲的幼童入ICU，醫管局稱幼童曾發燒、流鼻水及有嘶哮症，3月2日到聯合醫院急症室時危急須插喉，轉送瑪麗醫院ICU，用了擴張氣管藥、類固醇及抗病毒藥，現已好轉，昨不需插喉。

有公院深切治療部醫生稱，現各ICU約三分之一人屬新冠重症患者，「有規模嘅醫院都係大約廿幾張牀，使用率九成係極度危險，突然有交通意外已經要收幾名傷者」，雖有機制將患者送到不同深切治療部，但有感染風險者盡可能希望留在原本醫院。

（新冠疫情）