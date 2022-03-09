消息：全民強檢仍以3．26為目標

對於會否押後全民強檢，政府發言人回覆稱，全民強檢是政府抗疫行動計劃的重要一環，將有助更徹底揪出社區感染個案；由於規模龐大，政府須仔細謀劃，確保有足夠配套及人手，目前計劃仍在細化階段，一俟敲定便會公布，並廣泛宣傳。梁萬年昨日繼續在港行程，與政府專家顧問中大呼吸系統科講座教授許樹昌、港大微生物學系講座教授袁國勇在政府總部開會。

工會料動員逾半公僕

政府至昨日仍未公布全民檢測的日子。公務員事務局周五將與各公務員工會會面，商談全民檢測安排。高級公務員協會主席李方冲表示，局方未通知有關安排細節，初步由文職主要負責檢測站的登記、管理，亦有公務員負責上樓。他預計，按照立法會選舉日單日動員人數，整個檢測行動需動員逾半公務員。

梁栢賢：明顯非優先選項

對於梁萬年受訪時提出先實現「減感染、減重症、減死亡」，梁栢賢在社交平台表示梁的意見「非常到位」。他說，政府開始掌握控疫的新方向，「唯心態依然未能擺脫政治正確的金剛罩」，他強調當前問題要當前解決，「至於全民檢測，好明顯並不是優先的抗疫選項」。

梁子超倡待感染降至三位數才推

梁子超稱，目前面對海量的新冠患者，當然要優先醫治、有效分流並隔離，從而降低重症及死亡率，相信需時數周。他建議，當整體感染數字降至三位數，再以快速檢測找出感染個案，可避免核酸檢測或找出大量舊個案，而屆時未有足夠隔離設施。他強調強檢時禁足，亦不可能完全切斷傳播鏈。

林哲玄倡禁足兩周再禁足強檢

醫衛界立法會議員林哲玄認為，強檢和隔離的目標都是減低感染率、重症率、死亡率，他建議政府考慮全城禁足兩周，讓病毒不再在社區傳播，其後再禁足全民強檢一兩次，找出剩下個案。問到市民會否接受太長禁足期，他說市民更難接受疫情「死唔斷尾」。

對於消息指政府或調整抗疫策略，新民黨葉劉淑儀認為，按梁萬年的建議，切斷傳播鏈仍很重要，而強檢正是手段。她表示，若本月底全民檢測，政府仍有充足時間準備。

實政圓桌田北辰認同目前最重要是降低死亡率，但認為若其間政府不積極採取措施，例如購買新藥、為長者打復必泰疫苗等，亦無補於事。

民建聯梁熙表示尊重專家就全民檢測的決定，認為當前應集中資源減低重症和死亡率，全民檢測需準備就緒，等待合適時機推行，例如數字回落才做。

（新冠疫情）