消息：全民強檢仍以3．26為目標

【明報專訊】政府與國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年開會後，據悉計劃調整抗疫策略，優先治療患者、減少重症等。政府消息人士向本報稱，政府仍以3月26日推行全民強制檢測為目標，繼續部署工作。醫管局前行政總裁梁栢賢認為「全民檢測，好明顯並不是優先的抗疫選項」。呼吸系統科專科醫生梁子超建議，整體感染數字降至三位數，才以快速檢測找出感染個案。
對於會否押後全民強檢，政府發言人回覆稱，全民強檢是政府抗疫行動計劃的重要一環，將有助更徹底揪出社區感染個案；由於規模龐大，政府須仔細謀劃，確保有足夠配套及人手，目前計劃仍在細化階段，一俟敲定便會公布，並廣泛宣傳。梁萬年昨日繼續在港行程，與政府專家顧問中大呼吸系統科講座教授許樹昌、港大微生物學系講座教授袁國勇在政府總部開會。
工會料動員逾半公僕
政府至昨日仍未公布全民檢測的日子。公務員事務局周五將與各公務員工會會面，商談全民檢測安排。高級公務員協會主席李方冲表示，局方未通知有關安排細節，初步由文職主要負責檢測站的登記、管理，亦有公務員負責上樓。他預計，按照立法會選舉日單日動員人數，整個檢測行動需動員逾半公務員。
梁栢賢：明顯非優先選項
對於梁萬年受訪時提出先實現「減感染、減重症、減死亡」，梁栢賢在社交平台表示梁的意見「非常到位」。他說，政府開始掌握控疫的新方向，「唯心態依然未能擺脫政治正確的金剛罩」，他強調當前問題要當前解決，「至於全民檢測，好明顯並不是優先的抗疫選項」。
梁子超倡待感染降至三位數才推
梁子超稱，目前面對海量的新冠患者，當然要優先醫治、有效分流並隔離，從而降低重症及死亡率，相信需時數周。他建議，當整體感染數字降至三位數，再以快速檢測找出感染個案，可避免核酸檢測或找出大量舊個案，而屆時未有足夠隔離設施。他強調強檢時禁足，亦不可能完全切斷傳播鏈。
林哲玄倡禁足兩周再禁足強檢
醫衛界立法會議員林哲玄認為，強檢和隔離的目標都是減低感染率、重症率、死亡率，他建議政府考慮全城禁足兩周，讓病毒不再在社區傳播，其後再禁足全民強檢一兩次，找出剩下個案。問到市民會否接受太長禁足期，他說市民更難接受疫情「死唔斷尾」。
對於消息指政府或調整抗疫策略，新民黨葉劉淑儀認為，按梁萬年的建議，切斷傳播鏈仍很重要，而強檢正是手段。她表示，若本月底全民檢測，政府仍有充足時間準備。
實政圓桌田北辰認同目前最重要是降低死亡率，但認為若其間政府不積極採取措施，例如購買新藥、為長者打復必泰疫苗等，亦無補於事。
民建聯梁熙表示尊重專家就全民檢測的決定，認為當前應集中資源減低重症和死亡率，全民檢測需準備就緒，等待合適時機推行，例如數字回落才做。