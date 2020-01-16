港大推算已見頂 今波430萬染疫 若14日內加牀2.5萬 可減25％死亡

平台首6小時收1.4萬快測有效呈報

日增3萬陽 歐家榮：有回穩迹象

政府前日下午6時開通快速抗原測試申報平台，歐家榮表示，截至昨日凌晨、即系統開通後6小時，收到17,236宗在3月6日及7日所做的快速測試陽性呈報，當中14,714為有效呈報，其中2018宗已完成提交資料等程序，計入昨日陽性個案數字之中。昨日新增的核酸檢測陽性個案有28,475宗，即昨日新增染疫個案有30,493宗。

昨日凌晨前未完成上載身分證明文件等程序的12,697宗個案，歐家榮昨午在疫情記者會表示，見到大部分個案都已上載證明文件，會列入今日的新增個案，呼籲市民在24小時內完成申報程序。至於2月26日至3月5日快速測試陽性的呈報數字，他說要等3月14日、該批市民的申報期完結後才公布。

加上快速測試呈報數字後，昨日新增染疫人數仍較日前每日逾5萬宗的水平低。歐家榮說，近日個案似乎沒有爆炸性上升，或因市民配合及政府的社交距離措施，令疫情有回穩迹象，但過去一周市民已普遍使用快速測試，故要再觀察多一兩日，看核酸檢測陽性個案加上快速測試陽性個案總數，疫情走勢才會更明朗。他又說，首日快速測試呈報數字較少，因系統是前日下午6時才開通，昨日公布的數字只包括截至昨日凌晨、即開通後首6小時的呈報數字，故數目較少。

港大料4．23降至三位數

倘維持現狀5000死

另外，港大以模型推算，本港染疫人數在3月4日已見頂，估計持續數日至一周會出現拐點，預計4月23日染疫人數會降至三位數，5月中會持續在兩位數。港大又推算，截至前日，全港累計已有184萬人染疫，預計到5月1日，第五波染疫人數會達430萬。

港大推算，至5月1日，第五波疫情死亡人數會達5008；若在7至14天內快速增加新冠急症病牀數量至1.2萬至2.5萬張，加上115張深切治療部負壓病牀，預計第五波疫情累計死亡數字將下降20%至25%，死亡人數跌至3702至3989，急症病牀及相應的醫護人手增加得愈快，死亡數字下降愈多（見表）。

醫管局昨稱，原本公立醫院及各治療設施等共有約3600張牀；天水圍醫院及北大嶼山醫院改為定點醫院後，共提供460張牀；昨日公布有8359人留醫。

倘廣用抗病毒藥 料顯著減入院死亡

此外，港大稱，若高風險病人在出現症狀後立刻服用新型口服抗病毒藥物，包括輝瑞和默沙東的口服藥，臨牀測試顯示分別可降低入院及死亡風險達90%及30%；港大估計若廣泛應用抗病毒藥物，可顯著降低新冠患者入院及死亡數字8%至25% ，即死亡個案可從5008宗下降至3749至4622宗，亦可間接減低需入院的病人數字，減低醫院和醫護人手壓力。

港大醫學院院長梁卓偉在社交網站表示，要減低死亡個案，需要大幅增加醫院病牀數目，及早在高風險的病人中廣泛應用新型口服抗病毒藥物，快速提升安老院舍中長者的疫苗接種率，若配合14日禁足，死亡數字可減低33%。

明報記者

（新冠疫情）

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