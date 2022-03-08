公院病房助理1對40病人 工會促發定額津貼

吳偉玲昨在港台節目《千禧年代》表示，支援職系人員如病房助理等人手緊絀，曾有病房要一人照顧全房40至50名病人，同時隔離病房不足，部分等候檢測者會留在普通病房，其間支援人員要負責餵食、清潔及換尿片等貼身工作，但很多患者數小時後確診，變相同事很大風險染疫，「分dirty team同唔係dirty team 無分別」。

「主管叫返12個鐘，怕無命」

除了工作量大增，人手不足嚴重影響服務，吳及後向本報表示，曾聽到同事反映，因急症室人手不足，要安排病房助理協助餵食，但人手實在太少，有病人滯留兩日也未有人照顧。

餵食換片風險大

工會指前線怨氣重

她又引述同事分享，稱面對大批病人，身心疲倦，有部門稱有11名病房助理，因多人染疫僅餘2至3人上班，「主管叫佢返12個鐘，佢話怕無命去做」。

吳說，近期不斷有患者求診，「大家都捱得好辛苦」，前線人員有很大怨氣，表示政府有為部分行業如清潔及保安等提供津貼，認為醫管局同樣應該為前線員工提供定額津貼，「一兩個月都好，做得咁辛苦，起碼有啲認同感」。

（新冠疫情）