陳帆：公共運輸不會停 研准一人往購物

陳帆昨在節目表示，明白市民對政府未公布全民檢測詳情感到擔憂，會盡快交代，又稱會製作「懶人包」。對於其間公共運輸會否暫停，陳帆稱一定不會，又說明白社會很多服務是必需的，例如醫療和金融，亦有市民要上下班，所以需要公共交通工具。他說公共交通工具也會動員作運送檢測陽性市民到檢疫中心、運送物資等，稱交通運輸不可能停頓，但運力和班次會相對減少。

至於屆時會否容許每個家庭有一人可以外出買物資食物，陳帆稱海外有類似經驗，當局會考慮，強調會確保供應市民生活必需品。他又稱，政府制訂全民檢測，會支援獨居長者及有需要家庭，例如有熱線電話。

據了解，政府會在全民檢測正式推行前，至少提前7至10日公布，讓公眾了解詳情。

立會秘書處擬調400人助後勤

私隱署平機會亦預計抽調

本報獲悉，立法會秘書處計劃抽調每組六成人手、共約300至400人協助推行全民強檢後勤工作，包括處理3檢測站工作。綜合消息透露，由於政府未確定具體日子，立法會秘書處目前計劃3月26日至4月3日抽調人手，預計9天檢測期間分兩更工作，主要負責登記、物資安排等，不涉及採樣；其間立法會除緊急會議外將不開會。

秘書處回覆查詢時稱，立法會行管會同意，若政府落實計劃，秘書處會支援，又稱至今尚未獲告知全民檢測舉行日期及詳情。

據了解，部分法定機構亦正抽調人手，準備支援強檢。私隱專員公署及平機會亦預計抽調人手，同樣分兩更支援檢測站。平機會說，會鼎力支持政府各項抗疫工作，但就全民檢測等安排則說要直接向政府查詢。私隱公署回覆說，會與政府保持緊密溝通，並在有需要時給予協助。

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