陳帆：公共運輸不會停 研准一人往購物

【明報專訊】政府尚未宣布全民檢測的日期和細節，運輸及房屋局長陳帆昨日在電台節目被問到全民檢測期間會否暫停公共運輸，他回應稱一定不會，又說要動員公共交通工具運送檢測陽性的市民去檢疫中心。據了解，政府部門和多個法定機構正抽調人手準備協助全民檢測，包括立法會秘書處。
陳帆昨在節目表示，明白市民對政府未公布全民檢測詳情感到擔憂，會盡快交代，又稱會製作「懶人包」。對於其間公共運輸會否暫停，陳帆稱一定不會，又說明白社會很多服務是必需的，例如醫療和金融，亦有市民要上下班，所以需要公共交通工具。他說公共交通工具也會動員作運送檢測陽性市民到檢疫中心、運送物資等，稱交通運輸不可能停頓，但運力和班次會相對減少。
至於屆時會否容許每個家庭有一人可以外出買物資食物，陳帆稱海外有類似經驗，當局會考慮，強調會確保供應市民生活必需品。他又稱，政府制訂全民檢測，會支援獨居長者及有需要家庭，例如有熱線電話。
據了解，政府會在全民檢測正式推行前，至少提前7至10日公布，讓公眾了解詳情。
立會秘書處擬調400人助後勤
私隱署平機會亦預計抽調
本報獲悉，立法會秘書處計劃抽調每組六成人手、共約300至400人協助推行全民強檢後勤工作，包括處理3檢測站工作。綜合消息透露，由於政府未確定具體日子，立法會秘書處目前計劃3月26日至4月3日抽調人手，預計9天檢測期間分兩更工作，主要負責登記、物資安排等，不涉及採樣；其間立法會除緊急會議外將不開會。
秘書處回覆查詢時稱，立法會行管會同意，若政府落實計劃，秘書處會支援，又稱至今尚未獲告知全民檢測舉行日期及詳情。
據了解，部分法定機構亦正抽調人手，準備支援強檢。私隱專員公署及平機會亦預計抽調人手，同樣分兩更支援檢測站。平機會說，會鼎力支持政府各項抗疫工作，但就全民檢測等安排則說要直接向政府查詢。私隱公署回覆說，會與政府保持緊密溝通，並在有需要時給予協助。
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