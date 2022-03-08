3歲女獨住院 9日未見父母 未獲安排通話視像探訪 出院後變沉默

一家三口染疫 母患癌即日入院

謝女士一家三口上月染疫，她及女兒上月10日檢測陽性，謝女士因患癌，即日被送往屯門醫院，3歲女兒因當晚高燒至41度，丈夫亦召救護車將女兒送院。因丈夫亦驗出初步陽性，盼陪女兒入院，但醫生稱其症狀輕微毋須住院。結果女兒沒家人陪同，獨留兒科病房9日，至上月19日才出院。

兒科牀留給小孩 母女隔壁

女兒留醫的日子，家人只可向醫護了解女兒情况，「全程沒跟女兒談過話，只靠每日與護士數十秒知道個女大概情况」。謝女士說，醫護只交代女兒「情况穩定」、「有時都會喊吓」等，不會說得很具體。謝女士病情穩定後，曾要求與女兒住同一病房，但醫護表示兒科病牀要留給小朋友。她從護士口中得知，女兒曾主動問醫生可否到另一病房陪媽媽。謝女士及女兒均知道，至親就在隔壁。

現見父母外出仍緊張

至女兒出院，謝女士仍留醫，丈夫尚在隔離設施，要由嫲嫲協助接出院。嫲嫲說女兒剛出院不願說話，睡時亦哭着找爸爸。

謝女士兩日後出院，發現女兒瘦了不少，亦不太願說話，近日盡量陪伴她，漸見好轉。惟女兒至今仍然緊張，每當父母外出便着嫲嫲致電，問「你去咗邊？你返唔返嚟㗎？」女兒又曾說「去咗醫院就見唔到爸爸媽媽，I am sad（我很不開心）」。謝女士感心痛，慨嘆「為何3歲小孩要經歷這些？」她認為疫情緊張，父母與子女不可同一病房亦可理解，但應讓家人與孩子聯絡。

註冊臨牀心理學家吳崇欣認為，小孩被迫分離不理想，她說3歲或以下小孩容易有分離焦慮，建議如情况尚可，3歲或以下小孩可由父母陪同下住院。若孩子需單獨送院，她建議家長陪同孩子到醫院後，簡單交代將分開一段時間，強調之後會見面。孩子出院後，家長要陪伴小孩，並引導孩子說出感受，亦要接納小朋友短期內更「黐身」，可於每次外出後都強調父母已回來。

心理學家：小孩被迫分離不理想

醫管局回覆查詢時表示，如病童的家長或照顧者一同確診，並有能力繼續照顧病人，醫院在可行情况下會盡量安排病人與照顧者入住同一病房，如照顧者未獲安排陪同病人，醫護團隊會與病人家長及照顧者報告最新治療進展，並按情况提供視像或電話探訪服務。

明報記者

（新冠疫情）