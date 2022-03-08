禁追租「減辣」縮至3個月 業主肯減租可豁免

暫緩追租的法例草案擬本月提交立法會，陳茂波昨出席立法會工商事務委員會，民建聯、自由黨等多名出席議員普遍支持立法。陳茂波表示，聽取各界意見後，決定「保護期」只維持3個月，稱措施是非常手段，落實維持3個月是「給大家安心」。

稱硬指標不科學 難訂減租指引

陳茂波修訂禁追租方案，設豁免條件，若業主和租戶在保護期內達成減租協議，措施將不適用，工聯會梁子穎、紡織及製衣界陳祖恒關注政府會否設定業主減租幅度，以獲得豁免。陳茂波稱，政府難以訂定「有意義的」減租指引，市場租賃情况不一，訂立硬性指標亦不科學，希望業主和租戶可商議雙方可接受的租金水平，便毋須動用措施。若在保護期前已達成減租協議，陳茂波說，在保護期內再確認減租協議，可獲當局承認。

「疫後租金請高抬貴手」

近日已有業主入稟追租，新民黨容海恩問到，有關入稟在立法後是否有效，陳茂波說，假設條例在4月1日生效，保護期將是4至6月，其間法律行動會暫停，業主只可追收今年1月1日前租金，「疫後的租金請（業主）高抬貴手」。

選委會譚岳衡稱，有業主擔心租戶在3個月後關閉，難以追收租金，陳茂波說業主有租戶的3個月訂金在手，又稱租戶投資店舖後不會輕易結束，至於措施完結後具體如何還租金，陳認為應由業主和租戶自行商量。

地產及建造界龍漢標稱，不少業主反映措施影響其現金流，或被迫解散員工，要求政府「收回成命」，建議給予租戶租金津貼。陳茂波回應，銀行會有彈性考慮，順延業主的貸款安排等。

中小企聯會稱無用 「遲3月執」

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦稱，新加入的豁免條件不設減租幅度要求，「即減2%都不受規管，盞搞！」他說，業主在措施期限屆滿後一次過向租戶追租，小商戶沒足夠現金流交租，結果僅「遲3個月執笠」，「（政府）不如集中精神搞好疫情，等商戶可開門做生意」。

稻苗學會主席徐汶緯相信，減租幅度需業主和租戶雙方達成協議，否則業主在3個月亦不可追租，認為措施豁免條件是否設減幅的問題不大。

（新冠疫情）