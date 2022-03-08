有快測包同牌異名、同名異款 入認可名單否難斷定

YHLO兩款名同採樣方式異

本報記者早前蒐羅在港有售或政府派發的合共38款快測產品資料，對比政府「同心抗疫」網站內4份認可名單產品，發現有部分品牌難以確定是否屬名單上同一款產品，例如深圳市亞輝龍生物科技服務生產的「YHLO Gline-2019-nCov Ag」，便有兩款名字相同但採樣方式不同的快測包（見表）。

雅培腔咽採樣列入 港僅售鼻腔

政府派發的雅培（Abbott）「Panbio COVID-19 Antigen Self-Test」，在歐盟搜尋網站上輸入「Abbott」會出現11個結果，當中僅一個為快測包「Panbio COVID-19 Ag Rapid Test」，此款同時列在歐盟通用名單上，但未見「Panbio COVID-19 Antigen Self-Test」資料。翻查雅培官網，歐盟通用名單版本的採樣方式為鼻腔拭子及鼻咽拭子，亦註明是「僅供專業使用」，但港府派發的版本採樣方式只有鼻腔拭子。

「便利妥」不見 生產商搜到

記者亦發現，不少品牌會與生產商合作生產快測包。以便利妥（Banitore）「SARS-CoV-2 Antigen Rapid Detection Kit」為例，歐盟搜尋網站及通用名單上都不見「Banitore」，但以生產商深圳市中科先見醫療科技名字搜尋，則出現產品名稱和採樣方式相同的檢測包。

此外，記者亦購得一款佛山市朗芯生物科技有限公司（下稱佛山朗芯）生產的「SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit」口含式快測包，包裝上「Longsee」商標與廣東南芯醫療科技有限公司（下稱廣東南芯）相同，但無論歐盟搜尋網站和4份認可名單上，都不見任何與佛山朗芯有關資料，亦未見該生產商官方網站。

朗芯不在名單 母公司在列

記者進一步在網上搜尋，發現去年中一篇內地報道訪問佛山朗芯行政總裁的內容，再翻查中國「國家企業信用信息公示系統」，其公司企業法人及股東之一為廣東南芯；根據廣東南芯官網，該公司商標與佛山南芯生產的快測包上所印相同，其生產的其中一款快測包亦屬口含式，歐盟搜尋網站則顯示，廣東南芯生產的3款快測包均不屬口含式，當中只有一款列入歐盟通用名單。

明報記者 陳亦瀅 羅霈潁

（新冠疫情）