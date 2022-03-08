隔離房啓用 中大醫院收4患者

何兆煒：社會上可能有誤解

將信息帶予領導人

中大醫院啟用指定隔離病房接收公院轉介的新冠病人，首先接收及照顧部分16至75歲康復中患者，讓公院集中資源照顧危重病人。有關指定隔離病房已完成必要的升級改裝工程，包括負氣壓病室、隔離設施，確保達至感染控制及治療護理等多方面的適切標準。

私家醫院聯會主席何兆煒表示，認同「白衣天使」的天職是救死扶傷，但強調政府一直要求私家醫院承擔的並非新冠病人，社會上可能有誤解並將信息帶予國家領導人。

另外，李嘉誠基金會再增1000萬元支援私院接收公院轉介病人，荃灣及司徒拔道兩間港安醫院響應加入；基金另急撥500萬元補助6家護理安老院，購置兩個月的防疫抗疫物資及應急。基金會主席李嘉誠稱：「惡疫當前，風雨同路，必能度脫苦厄。」

450非新冠病人轉介私院

醫管局總行政經理何婉霞表示，感謝李嘉誠基金會額外捐款支援多兩間私院接收轉介非新冠病人；公院已識別逾450名病人安排轉介，包括冠心病病人、需做腸癌手術及癌症放射治療的病人。

（新冠疫情）