隔離房啓用 中大醫院收4患者

【明報專訊】有政協前日引述國務院副總理韓正指聽聞有私家醫院不接收新冠病人，稱是有違白衣天使的使命。香港中文大學醫院昨日起啟用指定隔離病房，協助接收由公立醫院轉介的新冠病人，現階段提供24張病牀，首先接收及照顧部分16至75歲康復中的患者，藉以紓緩公營醫療系統壓力。至昨午暫時有4名患者從公院轉介到中大醫院。
何兆煒：社會上可能有誤解
將信息帶予領導人
中大醫院啟用指定隔離病房接收公院轉介的新冠病人，首先接收及照顧部分16至75歲康復中患者，讓公院集中資源照顧危重病人。有關指定隔離病房已完成必要的升級改裝工程，包括負氣壓病室、隔離設施，確保達至感染控制及治療護理等多方面的適切標準。
私家醫院聯會主席何兆煒表示，認同「白衣天使」的天職是救死扶傷，但強調政府一直要求私家醫院承擔的並非新冠病人，社會上可能有誤解並將信息帶予國家領導人。
另外，李嘉誠基金會再增1000萬元支援私院接收公院轉介病人，荃灣及司徒拔道兩間港安醫院響應加入；基金另急撥500萬元補助6家護理安老院，購置兩個月的防疫抗疫物資及應急。基金會主席李嘉誠稱：「惡疫當前，風雨同路，必能度脫苦厄。」
450非新冠病人轉介私院
醫管局總行政經理何婉霞表示，感謝李嘉誠基金會額外捐款支援多兩間私院接收轉介非新冠病人；公院已識別逾450名病人安排轉介，包括冠心病病人、需做腸癌手術及癌症放射治療的病人。