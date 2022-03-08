提方艙醫院 韓正：關鍵要「高效使用」

【明報專訊】國務院副總理韓正和港澳辦主任夏寶龍昨日在北京接見港區全國人大代表團。內地援建的「方艙醫院」陸續建成，全國人大代表陳勇引述韓正稱，關鍵是要「高效使用」。韓正並繼續關注本港私家醫院拒收新冠患者，說希望這是「假新聞」，重申醫護人員救人是天職。
希望「私院拒收新冠」是假新聞
陳勇引述韓正表示，本港疫情是最突出和揪心的問題，亦牽動中央和國家主席習近平的心，中央最初計劃在港興建3間「方艙醫院」，現增至9間，關鍵在於建成後要「高效使用」。保安局前日公布，青衣的社區隔離設施當時有約800人入住，入住率約兩成。
韓正連續兩日就私家醫院拒收新冠患者開腔，全國人大代表葉國謙說，會上談及私院的篇幅不多，在場人代未有向韓正講述本港醫院現况。全國政協委員李大壯前日向本報表示，未必每間醫院都適合接收傳染病人；李昨日回應稱不是不同意韓正，認同醫者父母心、無理由見死不救，但一些私家醫院的設施未必符合要求，可能造成交叉感染，部分私院病人多數是長期病患、婦產科等，而院內沒有負壓病牀。
強調抗疫非林鄭「一人的事」
韓正在會面中表示，中央支持特區政府落實主體責任抗疫，強調不是特首林鄭月娥「一個人的事」，各政府部門和全體公務員都要全力抗疫。韓正重申目前關鍵是採取有力果斷措施減低病亡率，保護「一老一少」，但未提及「動態清零」。陳勇相信，韓正強調團結是避免社會討論疫情責任誰屬、影響抗疫大局。
另外，陳勇引述韓正在會上透露，中央在今年初已批准香港於1月9日或10日與內地通關，形式與澳門跟內地通關一樣，惟本港第五波疫情開始爆發，結果在宣布通關前已觸發熔斷機制。葉國謙說，韓正未有提到第五波疫情受控後的通關安排，葉認為現時最重要是抗疫，再討論通關「沒太大意思」。
原允1‧9通關 遇第五波熔斷
昨日會面期間共有5名港區人代發言，包括陳勇、李引泉、鄺美雲、黃均瑜和馬豪輝，談及本港抗疫工作、《港區國安法》和國民教育。葉國謙稱，會上未有討論港府抗疫表現。韓正說期望港區人代能支持特區政府謀劃香港長遠發展，解決房屋問題，要有「頂層設計、總體規劃、長遠目標、現實舉措」；他亦呼籲人代全力支持香港疫情防控工作，做好5月舉行的特首選舉。