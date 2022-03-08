提方艙醫院 韓正：關鍵要「高效使用」

希望「私院拒收新冠」是假新聞

陳勇引述韓正表示，本港疫情是最突出和揪心的問題，亦牽動中央和國家主席習近平的心，中央最初計劃在港興建3間「方艙醫院」，現增至9間，關鍵在於建成後要「高效使用」。保安局前日公布，青衣的社區隔離設施當時有約800人入住，入住率約兩成。

韓正連續兩日就私家醫院拒收新冠患者開腔，全國人大代表葉國謙說，會上談及私院的篇幅不多，在場人代未有向韓正講述本港醫院現况。全國政協委員李大壯前日向本報表示，未必每間醫院都適合接收傳染病人；李昨日回應稱不是不同意韓正，認同醫者父母心、無理由見死不救，但一些私家醫院的設施未必符合要求，可能造成交叉感染，部分私院病人多數是長期病患、婦產科等，而院內沒有負壓病牀。

強調抗疫非林鄭「一人的事」

韓正在會面中表示，中央支持特區政府落實主體責任抗疫，強調不是特首林鄭月娥「一個人的事」，各政府部門和全體公務員都要全力抗疫。韓正重申目前關鍵是採取有力果斷措施減低病亡率，保護「一老一少」，但未提及「動態清零」。陳勇相信，韓正強調團結是避免社會討論疫情責任誰屬、影響抗疫大局。

另外，陳勇引述韓正在會上透露，中央在今年初已批准香港於1月9日或10日與內地通關，形式與澳門跟內地通關一樣，惟本港第五波疫情開始爆發，結果在宣布通關前已觸發熔斷機制。葉國謙說，韓正未有提到第五波疫情受控後的通關安排，葉認為現時最重要是抗疫，再討論通關「沒太大意思」。

原允1‧9通關 遇第五波熔斷

昨日會面期間共有5名港區人代發言，包括陳勇、李引泉、鄺美雲、黃均瑜和馬豪輝，談及本港抗疫工作、《港區國安法》和國民教育。葉國謙稱，會上未有討論港府抗疫表現。韓正說期望港區人代能支持特區政府謀劃香港長遠發展，解決房屋問題，要有「頂層設計、總體規劃、長遠目標、現實舉措」；他亦呼籲人代全力支持香港疫情防控工作，做好5月舉行的特首選舉。

（新冠疫情）