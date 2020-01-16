8091宗申入隔離設施 七成資料不全 消防：330人已獲安排 方艙入住者：昨戶外水浸

有前晚入住青衣方艙醫院的市民說，昨早下雨令戶外部分地方水浸至腳背，並質疑當局為增加入住率，要求選擇自願家居隔離的人遷入。

保安局周日（6日）表示，現時全港有23個社區隔離設施，共有約1.6萬個房間或牀位，整體入住率只有約四成。本報向保案局查詢截至昨日數字，至截稿前未獲回覆。

消防：會先致電了解患者情况

消防處助理處長黃鎮業昨接受港台《千禧年代》訪問時表示，該處收到市民提供資料後，不會派職員上門了解情况，但會以電話再確認資料，以了解患者是否有嚴重症狀、是否有自理能力、行動是否自如等，然後會盡快安排送往隔離設施。黃鎮業又指新服務主要為方便居住環境不適合在家隔離人士，希望盡快入住隔離設施，強調有關專線為有緊急需要的市民設立，呼籲公眾善用新平台。

消防處提醒市民，申請時要提供中英文姓名、年齡、性別、證件號碼、電話號碼、住址及檢測陽性日期等。立法會選委會界別議員陳凱欣認為，在大量登記情况下，建議加派醫護篩查，可作較全面判斷。

消防及快測登記平台

防護中心：兩系統相輔相成

衛生署昨推出網上平台，供快速檢測呈陽性的市民登記，被問到該登記平台是否與消防處設立的平台功能重疊，衛生防護中心總監徐樂堅昨出席防疫記者會時表示，衛生署的登記平台收到資料後，會交由消防處跟進，認為有兩個平台，可以讓想盡快到隔離設施的市民，有多一個渠道提出，認為兩個系統是相輔相成。

市民斥當局找人填數谷入住率

青衣方艙醫院提供3900張牀位，自3月1日啟用以來，入住人數不多，至周日（6日）仍只有800人入住；周日晚上政府安排數十旅遊巴士接載確診患者入住，當中有市民表示來自啟德德朗邨圍封大廈。該市民對本報稱，前晚懷疑設施未及處理人潮，他在車上滯留逾4小時，才獲安排入住。他指昨早下雨，自己獲安排入住的房間外水浸至腳背，直至下午仍未完全退卻，部分人獲安排轉房。對於日前有市民投訴午餐獲派煎炸食物，他說昨晚晚餐獲派發黑椒炸魚塊飯，飯盒內有烚蔬菜，味道一般；又指入住房間以及洗手間均沒有晾衣設施，「冲完涼要將衣物掛在房外窗戶的鐵柵上」，希望當局全面檢視設施，「唔好有人投訴先至改善」。

該市民又表示，他本身居住的單位有足夠空間，家人毋須送入隔離設施，他曾向當局反映可自行家居隔離，惟對方稱必須安排他入住隔離設施。他斥政府錯配資源，為了增加方艙醫院入住人數，強行將一些有條件居家隔離的市民送到社區隔離設施。

明報記者

（新冠疫情）