工會：多公院現「垃圾山」 部分工人憂染疫辭職

【明報專訊】對於不少公立醫院出現堆積如山的醫療廢物，醫管局支援職系工會主席吳偉玲昨日在港台《千禧年代》表示，不止明愛醫院，現時葵涌醫院、天水圍醫院及屯門醫院等均有類似情况，很多負責的外判工人確診或成為密切接觸者而要檢疫，甚至部分人見現時情况而辭職，導致人手不足處理堆積廢物。據她了解，葵涌醫院正常應有8至10人負責處理醫療廢物，現時只有約3人，有外判商在員工未完成隔離已催促其上班。
稱葵院剩3人 員工未完隔離被催
吳偉玲說，隔離病房內垃圾均以紅色膠袋盛載，代表廢物具傳染性，由於當局加開隔離病房，相關廢物愈來愈多。她說收到不少外判員工反映，工作時未有足夠防護衣，有員工疑因此染疫，同時相關員工多年紀較大及工資偏低，可能因擔心感染而離職，認為醫管局應確保員工獲足夠防護裝備，並應增加人手。
環署：新西堆填區助收醫療廢物
環保署回覆本報查詢稱，因應近期醫療廢物量增加，署方除了使用轄下青衣化學廢物處理中心處理外，亦已啟動同樣可接受醫療廢物的新界西堆填區為接收點。環保署稱一直與醫管局、其醫療廢物收集承辦商，以及衛生防護中心溝通，安排增加運送能力，務求有效及有序處理醫療廢物。
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