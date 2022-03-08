工會：多公院現「垃圾山」 部分工人憂染疫辭職

稱葵院剩3人 員工未完隔離被催

吳偉玲說，隔離病房內垃圾均以紅色膠袋盛載，代表廢物具傳染性，由於當局加開隔離病房，相關廢物愈來愈多。她說收到不少外判員工反映，工作時未有足夠防護衣，有員工疑因此染疫，同時相關員工多年紀較大及工資偏低，可能因擔心感染而離職，認為醫管局應確保員工獲足夠防護裝備，並應增加人手。

環署：新西堆填區助收醫療廢物

環保署回覆本報查詢稱，因應近期醫療廢物量增加，署方除了使用轄下青衣化學廢物處理中心處理外，亦已啟動同樣可接受醫療廢物的新界西堆填區為接收點。環保署稱一直與醫管局、其醫療廢物收集承辦商，以及衛生防護中心溝通，安排增加運送能力，務求有效及有序處理醫療廢物。

（新冠疫情）