衛署醫局組隊助院友打針 盼控疫 安老業料兩周內接種率七八成

八成安老院1.47萬院友中招

再多18間院舍出現個案，包括11間安老院及7間殘疾院舍，涉69名院友及43名員工。第五波累計673間安老院涉疫，佔全港安老院84.8%，涉1.47萬院友及4000名員工；另220間殘院有個案，佔全港殘院65.7%，涉4350名院友及1600名員工。

業界稱「救得一個得一個」

安老業、提供外展接種的醫療機構及團體昨與公務員事務局長聶德權、社署等開會討論接種安排。有份開會的中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英表示，相關外展隊會主動聯絡安老院並安排打針，相信兩周內未必完成所有院舍接種，但估計仍可達七八成，「救得一個得一個」。他說，過往有院舍因疫情關係暫不讓醫護上門打針，呼籲安老業界配合，同時多向院友家屬解說，以提高院友接種率。

另一與會者、香港西醫工會會長梁漢輝表示，今年2月開始組織醫護外展隊到院舍打針，累計已為40多間院舍打針，近日醫護反應較之前踴躍；外展隊今明兩日會到約10間院舍打針，亦有院舍主動聯絡冀盡快安排打針。他希望「打得幾多得幾多」，外展隊周末也會上門。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台節目《千禧年代》表示，第五波疫情深切治療及死亡個案多屬院友，認為與早期未有推動院友接種疫苗有關，社區爆疫時院舍重症個案便會增加，故應盡快推動院友打針。

何栢良引研究：

應重點為滿70歲者打復必泰

何栢良引述巴西研究指出，70歲以上長者若只打一針科興疫苗，對預防重症及死亡無明顯效益，相反打一劑復必泰疫苗可大減死亡率，認為現時應重點為70歲以上長者接種復必泰，有助短時間內大幅減少死亡個案，甚至出現「斷崖式」下降。他強調，長期病患或院友打復必泰無安全問題，建議院友及其家屬想清楚，並認為院舍應提供多於一款疫苗讓院友選擇。

（新冠疫情）