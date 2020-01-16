首公布各年齡層數據 包括ICU人數 26六旬者危殆 佔總數四成

滿80歲死亡住院比例最高

醫局：會定期公布

被問會否定期公布有關資料，醫管局總行政經理何婉霞昨在疫情記者會表示，知道公眾想了解確診病人數據，近幾日開始公布深切治療部數據，並會定期公布。

除疫情記者會公布的每日個案、住院人數、呈報死亡個案等，上述文件列出第五波各年齡層累計死亡、目前住院及於深切治療部危殆人數，同時列出各年齡層沒接種新冠疫苗人口、已打1至3針人口，以及去年中相關人口數據。近日醫管局開始公布深切治療部患者留醫人數，文件進一步交代詳情，截至前日（6日），留醫深切治療部危殆患者有61人，包括一名小於3歲的幼童，而年滿60歲者佔逾78%；目前住院人數方面，年滿80歲患者最多，共3441人，佔46%。

文件亦交代與居住人口比較的死亡、住院及深切治療部個案年齡分佈數據，當中顯示年滿80歲患者佔第五波累計死亡個案及目前住院人數比例，均屬各年齡層最高，分別達68.6%及46%；目前深切治療部危殆患者則以60至69歲比例最高（26人），達42.6%，第二高為70至79歲（13人），佔21.3%。

（新冠疫情）