兩長期病童染疫後亡 均打一針科興 兒科專家：不夠保護 病理專家：或涉「免疫風暴」

多161宗亡再新高 另119宗滯後

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨日在疫情記者會公布，再有161人染疫後離世，年齡介乎29至102歲，其中部分較年輕，本身均有健康問題，包括患癌症、甲狀腺內分泌失調及腎病等；由於數據滯後，2月25日至3月3日再有119人離世。繼早前有4名兒童染疫後死亡，昨日再有兩名快速檢測呈陽性的兒童離世，兩人先後在2月19日及24日接種一劑科興，將列入今日的死亡數字。

8歲女患甲狀腺病 4歲女有心臟病

前者快測陽性翌日不治

其中一名死者為8歲女童，本身患有甲狀腺疾病，居於堅尼地城皇后大道西590號，前日（6日）發燒及輕微頭痛，曾到私家醫院求醫，當時快速檢測呈陽性；女童獲處方藥物後回家，到昨日早上7時情况惡化，不省人事，送院搶救不治。據了解，女童前一晚曾服藥，入睡時並無異樣，豈料至昨晨父親發現女兒陷入昏迷，馬上送院搶救，延至8時28分不治。

另一死亡個案為4歲女童，患先天心臟病，昨凌晨反應差及嘔吐送院，一度心跳停頓，搶救後轉往兒童深切治療部留醫，惟其後再次心跳停頓不治。至於兩宗個案死因是否與新冠病毒有關，何婉霞表示要交由死因庭確認。

劉宇隆：將研究病童隔14天打兩針

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，科興疫苗要三針才有足夠保護，而上述兩名兒童患者本身有長期病及只打一針科興，難有足夠保護力。他及港大團隊已招募一批患長期病兒童參與研究，將安排病童加速接種，第一及第二針相隔14天。他說，長期病患兒童特徵各異，建議相關家長留意血含氧量、脈搏及耳蝸溫度，若出現異常，應盡快送院，惟其他家長毋須過分擔心。

港大病理學系臨牀教授林青雲分析，患者急速惡化，原因之一可能是免疫系統產生「免疫風暴」，影響體內器官，如發燒後短時間內引起腦水腫，或會引致心臟心律異常等；按臨牀經驗，長期病患者遇上免疫風暴更易惡化，籲病童家長加倍留神。他說，其他病毒也可引致此現象，但新加坡有研究發現，新冠病毒可令免疫系統產生大量特定免疫因子，相關患者重症比例會增加，惟當中機制尚待研究。

梁子超料疫情暫過高峰

呼吸系統科專科醫生梁子超分析，按過去10日趨勢，加上近期圍封強檢的陽性比率維持12%至15%，認為暫時疫情已過高峰，至於會否再度急升，則視乎未來能否盡快安排有需要患者隔離。他認為開始呈報快測陽性後確診數字會增加，但不影響整體趨勢。

明報記者

（新冠疫情）