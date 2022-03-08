4月消費券詳情公布 「99%市民什麼也不用做」

日期未定 陳茂波：疫情影響

政府昨公布新一輪電子消費券派發詳情，去年已登記的市民，下月會首先獲發5000元，首期消費券使用期限亦延長，Tap & Go、WeChat Pay HK及AlipayHK的用戶，使用限期至10月31日；至於八達通用戶分兩期發放，下月會先獲發4000元，由5月起，每個月底前合資格消費累積達4000元，可於下個月的16日領取餘下1000元。

原有支付帳戶失效或已退回八達通的市民，可於本月25日或之前更改帳戶登記紀錄，八達通用戶可於指定網站登記，樂悠卡用戶可致電八達通熱線更改，其餘平台用戶可郵寄指定表格更改資料，當局亦在太子、天水圍及灣仔設立3間臨時服務中心，協助不懂上網的長者或其他有需要市民更改登記資料，但須先致電預約。

會否鼓勵聚集 陳：可用日常開支

財政司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲說，約5.7萬名八達通用戶已退回去年登記的八達通卡，當中1.7萬人改用樂悠卡，另外3個支付平台合共只有約1000人的帳戶已失效，所佔人數不多，「超過99%市民什麼也不用做」。

被問到現時疫情仍然嚴峻，下月派發消費券會否鼓勵市民聚集，陳茂波期望疫情可在一兩個月內遏止，但若屆時仍有社交距離措施，相信市民會遵守，消費券亦可用於其他日常開支，期望盡早向市民派發，因此第一期不能轉換平台。他又說消費券現時使用範圍已相當廣闊，暫不會再放寬，相信市民使用消費券節省的金錢，亦可用作繳交水電費。

次階段現4平台不一定有份

平台有誘因提供優惠競爭

至於暑期派發的第二階段消費券，政府或引入其他支付工具，王學玲稱，目前4個支付工具不一定有份，市民可重新選擇支付平台，認為有足夠誘因予平台提供優惠競爭；新登記的合資格市民屆時亦會分期獲發合共1萬元的消費券。

去年有大批填表申請的長者因填錯資料，未能第一時間領取消費券，大批長者湧到消費券秘書處，形成混亂。民建聯立法會議員葛珮帆說，新一期沿用去年的支付平台發放，毋須重新填表，應可避免去年的混亂，但若有長者改用樂悠卡後取消原有八達通，期望手續可再簡化，因樂悠卡已有實名登記，或可考慮開放在網站更改，以便他們提供協助，亦可減少市民外出。

（新冠疫情）