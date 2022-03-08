快測申報平台上線 政府推算兩成人已感染 抗疫勢大調整 先減死亡重症

昨新增逾2.5萬宗陽性個案，衛生防護中心總監徐樂堅表示，估計有部分市民用快速抗原測試而非核酸檢測，正等政府開通網上申報系統，雖然近日已沒有出現上月每3、4日倍增的情况，但仍要觀察有多少人呈報快速測試陽性。

而快速測試陽性的數字快將揭曉。政府昨傍晚開通網上申報平台，讓快速測試陽性者申報資料，據本報記者觀察，系統初開通時，一度顯示有逾7000人排隊。3月6日或之後快速測試陽性者，最遲要在驗出陽性翌日上網登記資料；2月26日至3月5日驗出陽性者，則最遲可在3月14日補交資料（見表）。據記者實測，即使在網上申報系統表明已打兩針疫苗，仍獲告知要隔離14日；衛生署則重申，若已打兩針疫苗，第6、7日快速測試陰性，可結束隔離。

消息：全民強檢非現時最優先

政府消息人士表示，昨晚見到申報系統使用情况踴躍，當中不少人都揀選希望優先安排進入隔離設施。至於會否有瞞報問題，消息人士稱，因隔離令可當病假紙，相信快測陽性者會自覺申報。被問及政府有否估算現有多少人染疫，消息人士稱，據模型推算本港或已有兩成人染疫。

消息人士又透露，政府在過去一個周末和國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年開會後，正醞釀大幅調整抗疫策略，梁萬年提出要減感染、減重症、減死亡，其中最優先的將會是減少死亡，這會是現階段工作的重心，會在治療方面加大力度，盼一兩周有效果，其次是減重症，之後是減感染；現階段全民強制檢測不是最優先的工作。

國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年接受新華社訪問時表示，香港當前應集中醫療資源，優先實現「減少感染、減少重癥、減少死亡」目標，尤其是針對老年人等重點人群，建議特區政府有關部門建立一套指標體系，評估哪些人容易轉成重症，及時干預，集中力量治療。

醫局：醫院服務留重症者

醫管局策略發展總監李夏茵昨表示，會分流、分層處理染疫者，醫院服務留給重症患者，其他染疫者在社區接受醫療服務和隔離，希望早發現社區的高風險組別患者，包括70歲或以上長者、5歲以下小童、懷孕28周以上孕婦、免疫系統有問題者等，他們若有輕微病徵，會透過指定診所、「護訊鈴」服務或醫療查詢支援熱線電話診症服務等支援，其中指定診所會在本月中開始處方新冠口服藥。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，患者若呈報錯誤資料，除面對法律後果，同時可能影響同住家人檢疫安排，且不少市民需獲得文件處理病假問題，預料大部分市民不會胡亂申報。

卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀表示，早前對於是否接受快速測試作為病假證明，不同公司有不同做法，即使昨日推出申報平台，估計仍會出現爭拗，例如僱員或可假借他人的檢測結果來申報。

明報記者

（新冠疫情）

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