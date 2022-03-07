人手跌三成 維修九成停工 建造商會：全港工期料延一兩月

建造商會表示，現時前線工人或工程人員因確診或檢疫整體生產力下滑約三成，拖慢工程進度。而全球供應鏈斷裂，內地建築物料或已停產，跨境司機染疫和檢測安排，影響預製組件、砂石和石屎磚等多種物料未能如期供港，增加成本，有工地因缺乏建材停工。

建造商會副會長馮國強表示，缺勤人手由農曆新年後的一成多，增至現時約三成，各類工程無一倖免，其中維修保養項目因無法進入物業更停工90%，另有工地因欠缺建材停工。他以最新疫情估計，本港工期整體需延一至兩個月。

至於疫下建造業人手下跌三成，遠高於港鐵的約兩成，馮國強解釋，除了染疫和須隔離者，部分工人因擔心疫情而暫時停工，而確診個案分佈不同地盤，沒有工地群組。

工程延誤下，不少承建商受經營成本上漲及資金鏈問題夾擊，影響資金周轉。建造商會冀各方協助解決業界困難，讓承建商維持資金流；又促請政府和發展商酌情延長工程期限，並希望政府理順通關過程，讓建築物料早日抵港。

（新冠疫情）