「出院者惡化復送院候醫」 醫護嘆急救處理遺體成循環

「穩定病人鬧點解等咁耐 因為我哋離唔開急症房」

醫管局昨公布，累計8827名員工染疫，其中約1341人已復工。明愛醫院有急症室護士稱，每一更原定10多人當值，因同事染疫或須隔離，每更可能僅有6至7名護士，同時很多患者情况嚴重要急救，「穩定病人鬧點解等咁耐，因為我哋根本離唔開急救房，太多人要急救」。

該護士表示，近日輪候人數未見特別回落，指安老院舍很多患者剛出院，短時間後情况轉差，又要召救護車等候入院，「等等吓差到無呼吸要急救，急症室就不停急救或處理遺體，形成一個循環」。該護士指明愛急症室內曾有逾60具遺體滯留，部分更自2月26日起滯留，前日終安排60具遺體送公眾殮房。伊利沙伯醫院有急症室醫生稱，前日最少有350名病人輪候入院，另有約75具遺體滯留。

另有九龍區醫院醫護向本報表示，每每都要在夜晚把病人調動後，半夜才有病牀收新症，而由於晚上上班人數更少，只有兩名護士及一個病人服務助理，「收7人入院已經花費絕大部分時間，其他病人生定死就『各安天命』」。

該醫護又說，近期從急症室收入病房的病人情况都很差，一晚新入院的病人中「六七個聞着15度氧氣」，除了新入院者，醫護也要看顧本來在病房的十多名嚴重病人，「當要出人（安排病人出院）嘅時候病房就少咗一個護士加姐姐（病人服務助理），根本就係玩命」。

醫局稱已調人手援急症 再開3指定診所

被問到急症室情况，醫管局總行政經理李立業昨表示，急症室承受巨大壓力，已透過不同層面支援，各聯網已調配人手幫助急症室。醫管局今日會再啟動3間指定診所，累計共17間，截至前日下午5時，原有14間已為2.5萬人服務。

（新冠疫情）