153死再錄新高 打兩針無長期病24歲男不治

昨有57人危殆及123人嚴重，其中分別有42人及79人無打針。新增153人死亡，介乎35至105歲，其中140人年滿65歲或以上，97人住院舍；114人無打針，25人已打1針，13人已打2針，餘下一名患高血壓、中風和柏金遜症81歲男病人已打3針。

6年輕死者有長期病 3住院舍

6名較年輕死者有長期病，3人住院舍，包括2月26日因發燒及氣促到伊利沙伯醫院急症室的52歲女；2月23日因氣促和咳嗽到博愛醫院急症室的56歲男；3月4日因發燒及氣促到屯門醫院急症室、患精神病的59歲女。另一35歲女病人有長期病及腎病，到威爾斯親王醫院洗血並發現陽性；47歲瑪嘉烈醫院療養病牀女病人長期臥牀，染疫後病情轉差；51歲末期癌症男患者2月24日因情况轉差到廣華醫院急症室。

因數據滯後，昨日公布上月24日至3月4日有76人死亡，介乎24至105歲。醫管局總行政經理李立業表示，24歲男死者已打兩針，最後一針去年8月接種，無長期病，在家中被發現不省人事後送將軍澳醫院急症室，送院途中心率有致命性雜跳，一直搶救並施以電擊及打強心針，2月28日早上離世。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，另有4宗沒送院死亡個案由衛生署殮房呈報，介乎56至89歲，分別於2月23、27及28日死亡，死前有病徵，在家昏迷，送殮房後驗出陽性；3人有長期病或慢性病，餘下89歲男無長期病、無接種。

歐家榮指出，截至前日第五波累計1794人死亡，死亡率0.39%，其中1,696人年滿60歲，佔94.5%，1538人有長期病，佔86％，1047人住院舍，佔58％（見表）。

（新冠疫情）