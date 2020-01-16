昨31008個案「難言見頂」 防護中心：未反映市民快測結果

本港昨日增31,008宗個案，僅兩宗屬輸入個案，第五波累計逾45萬宗。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，數字雖回落，但仍處很高水平，需觀察至少一至兩周才能判斷疫情是否見頂或回落，又指以往周末都可能因假期關係，令個案數字稍回落，加上市民最近普遍用快速測試，有關數字未能反映在政府公布的陽性個案；部分大廈圍封強檢陽性比率達10%至15%，可見社區感染仍嚴峻，檢測中心樣本陽性比率維持5%，仍需密切觀察。

被問到快測陽性呈報平台能否於本周推出，歐家榮僅稱平台正進入最後測試階段，未有確實推出日期，並希望推出平台時安排完善。他稱獲創新科技署轄下物流及供應鏈多元技術研發中心提供技術支援。

稱快測平台邁最後測試階段

議員斥不能接受促簡化流程

立法會選委會界別議員陳凱欣批評，平台逾一周未能面世「絕對不能接受」，當局決定接納快測陽性結果時，應預見申報問題，「無理由叫晒啲士兵去打仗，先再諗幾時有刀劍」，政府要靠申報取得真實染疫人數決定防疫措施，市民亦需藉申報取得文件處理病假及康復證明，而部分康復者憂再被要求檢疫，或因此不申報。她認為當局可能低估用系統核實身分難度，包括如何確認快測結果屬申報者本人，故平台遲遲未推，促當局考慮簡化流程，考慮用安心出行等現有平台申報，避免過多平台致混亂。

社區組織協會幹事彭鴻昌表示，快測陽性者呈報後，在病發日期理應收到相關文件及支援，但現時未有平台，患者未獲政府抗疫物資，又未有染疫證明索取民間機構支援，到事隔一周接近康復後才可申報，「咁到底意義喺邊？」彭又提到申報可能令家人須檢疫，令患者欠缺誘因申報。他指澳門早有類似申報系統，顯示港府未能預示問題和及早部署。

多94間 累計八成院舍爆疫

另外，當局昨日公布多94間院舍出現個案，涉73間安老院及21間殘疾院舍共694名院友及150名員工。第五波累計662間安老院涉疫，佔全港總數83%，涉1.3萬名院友及3450名員工；213間殘疾院舍涉疫，佔全港總數63.6%，涉3800名院友及1370名員工。

（新冠疫情）