方艙外大塞車 入住者：耗6小時方抵 消防助安排送隔離 WhatsApp微信填資料可申

消防處昨推出一個電郵、WhatsApp熱線及微信帳號，以方便有需要人士盡快安排進入社區隔離設施。經核酸測試、深喉唾液測試或快速抗原測試呈陽性者，且症狀輕微並有自理能力，可透過上述任一途徑聯絡消防處，以安排送往社區隔離設施。消防處會根據隔離設施的使用情况、申請人家居情况、病情或其他因素考慮安排次序；消防處收到短訊後，會向確診者發出進一步指示。

鄧炳強稱，本港目前有23個社區隔離設施，包括青衣方艙醫院，共提供1.6萬個房間或單位，整體入住率約四成。青衣方艙醫院截至前晚9時入住牀位比率約7％，被問到該院入住率偏低，鄧稱社區隔離設施入住率有高有低，又提到如有人違反檢疫令，拒住隔離設施，有可能違反妨礙公職人員執行職務罪，可被判罰款及監禁。

被問入住率低

鄧炳強：如拒住或違法

對於有青衣方艙醫院的入住者反映廁所衛生問題及午餐提供煎炸食物等，鄧稱會加強清潔，亦會向食物供應商反映意見。他又指，部分人在社交媒體上惡意抹黑抗疫工程，包括國家的支持，破壞政府抗疫工作，他譴責這些行為，若涉刑事成分，執法部門會調查。

欲家居隔離遭拒

確診者斥「搞面子工程」

政府昨安排大批確診者入住青衣方艙醫院，有居住啟德德朗邨的確診者由下午5時許獲專車送往，結果花近6小時，至晚上11時才抵達。該確診者昨晚向本報表示，在青衣貨櫃碼頭一帶有數十輛巴士，導致該處來回線交通阻塞，斥政府此舉是「搞面子工程」。

他指自己住單人房間足夠，家人毋須送入隔離設施，曾向當局反映可自行家居隔離，惟對方指必須安排他入住隔離設施。他認為，有人想入隔離設施但不獲安排，有人家中適合家居隔離卻被安排到隔離設施，斥政府資源錯配，浪費人力物力。

陳凱欣：保安局負責管理 部門協調現瓶頸

立法會選委會界別議員陳凱欣認為，各部門在協調上出現瓶頸，據她了解，保安局主要負責各隔離設施管理問題，由於安排患者分流到各設施涉及臨牀醫療判斷，理應涉醫管局決定，促請各機構清楚交代權責，或請管理層出手協調，避免白白浪費隔離設施，同時令醫院中病情較重的患者苦等。她建議考慮成立專責辦公室安排患者分流，加快流程。社區組織協會幹事彭鴻昌亦認為政府部門協調出問題；至於消防處推出新熱線直接安排患者隔離，他認為當局亦可接收地區組織的名單再跟進，優先接觸及安排劏房戶等隔離。

明報記者

（新冠疫情）