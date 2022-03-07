梁子超：市面產品效果不俗 料無大量假陰性

梁子超形容，現時以快速抗原測試為主要篩查工具，是「冇辦法之中嘅辦法」，因為社區中傳播鏈處處，醫療系統只能集中處理高危個案，故市民必須密切留意病徵，完全單靠快速檢測篩查並不科學。他提醒，陽性患者出現流鼻水、頭痛、發燒發冷等病徵，證明病毒傳染性較無病徵患者高，故患者檢測陽性後第6至7日，需連續持續兩日陰性外，亦要留意是否仍有病徵。

現時坊間有售產品大部分由內地生產，梁子超相信大部分效果良好，故不會出現大量「假陰性」的防疫缺口。對於有市民擔心產品或出現「假陽性」，他解釋如產品能驗試出陽性結果，證明其敏感度特異性正常。

倡公布官方認可名單 篩查市面貨品

他建議，如政府未來視快速檢測為主要篩查工具，當局須趕上進度，同步公布官方認可的產品名單；當局可安排由醫院及實驗室測試，檢視產品敏感度及特異性的效果，並與有興趣向香港供貨的廠商聯絡，由廠方提供資料及數據，同時確保供數量，向市民提供有保證的測試套裝。另外亦應篩查市面貨品，要求不符要求的廠商撤離市場等。

生產商倡政府制訂名單確保供應

快速檢測包生產商相達生物科技董事長、中大生物醫學學院兼任副教授招彥燾亦建議，最理想做法是特區政府制訂檢測套裝名單，惟政府要確保有穩定貨源。另一方面，對比美國FDA較嚴格的標準，他認為歐盟相對寬鬆制度可作為平衡，為市民提供更多選擇。

（新冠疫情）