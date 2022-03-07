特首參選人政綱 韓籲政協考慮能否解深層矛盾

蘇紹聰引述韓正說，希望政協在特首選舉中考慮參選人的政綱，是否真的解決民生及房屋等深層次矛盾。「（韓正）希望新政府有頂層設計去處理民生及房屋問題，令香港人有希望。」另一政協彭長緯引述韓正稱，希望政協委員支持特首選舉，要留意參選人政綱，配合國家規劃發展。

譚耀宗：韓正非談個別人選

譚耀宗稱不覺得韓正是談論特定人選，只是講述選舉應該如何進行。至於韓正稱特首選舉要公平公正，是否代表中央希望別再押後選舉，譚認為中央早前已作研判，讓選舉延至5月8日舉行，現距離5月尚有一段時間，盼疫情能緩和。他個人認為特首由1500名選委選出，只要屆時做好防疫措施，相信可如期投票。

劉兆佳則認為，韓正的講話只是原則性論述，不是針對選舉延期或特首林鄭月娥能否連任。

2月曾深圳晤特區官員

據悉，韓正談及抗疫部分時證實，2月中曾到深圳會見特區官員，但未點名是否見林太，他在會上再次表明，港澳兩地過去40年在改革開放中有重大貢獻，表明香港尤其要保持作為國際金融中心，未來新格局下港澳也有特殊角色。全國政協常委蔡冠深引述韓正，本港經濟未來要融入國家發展大局，強調「港人治港、高度自治」不會改變。政協林健鋒表示，韓正提到需盡快解決房屋問題，處理後才有機會和希望。

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