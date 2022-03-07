逾90復康療養病人轉介私院

播道聖德肋撒拒診發燒者

現時只有中大醫院公布計劃提供24張病牀接收新冠輕症患者，尚待當局審批。本報向各私院查詢接收公院患者的安排，以及有否計劃接收新冠患者。聖保祿醫院回覆稱，上月底已撥出20張病牀接收醫管局轉介的非新冠病人，包括各類骨折、中風、多種長期病等，最近亦撥出12張兒科病牀，正待醫管局轉介，院方曾醫治4名入院後檢測呈陽性、但一直未能獲醫管局接收的病人，又指在能力許可下，處理輕症新冠病人。

何兆煒：當局都是談多收非新冠

聖保祿醫院醫務行政總監、私家醫院聯會主席何兆煒表示，私院在爆疫以來一直配合政府政策，但即使食衛局接觸私院時，「都是談及接收多些非新冠患者」，一般私院負壓病牀不多，以聖保祿醫院為例，不同部門共只有約10張，難大規模接收新冠患者。

至於近期有私院門診被詬病不接收發燒、有上呼吸道徵狀的求診者，何說原則上如情况許可，會盡量為輕症患者處方藥物及提供初步治療。他又以聖保祿醫院為例，護理人手現已減少三成， 人手不足下部分病牀、手術室或需間中暫停收症。

荃灣港安醫院回覆，目前若有已入院病人突轉陽性確診，會繼續盡量留在醫院醫治，但院方未有足夠負壓病房接收更多新冠病人。港怡醫院稱，至今已安排了過百名由公院轉介的病人到港怡，亦一直有為輕症的新冠病人提供門診服務。

西醫工會會長梁漢輝說，現時每當病人因傷風、咳嗽到診所求診，都會視為懷疑感染新冠病毒，不會拒絕看診，但會盡量加快應診及配藥流程；以往看一個症或花數分鐘，現時壓縮至兩分鐘，不再「問長問短」，認為若有私院拒絕看診是「道德有問題」。他又提到，即使工會有足夠人手上門為院舍打針，但行政程序繁複，往往需花數小時，一半時間用作查核文件，期望當局簡化接種流程。

（新冠疫情）